Industria 4.0 en Puebla, debe empezar por sector automotriz: Canacintra

Puebla, Pue. El sector automotriz por ser motor de la economía de Puebla, debe empezar por la migración a la industria 4.0, ya que apenas está en la 2.0, lo cual beneficiará a las cadenas de valor, consideró el sector de Tecnologías de la Información (TI) de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Juan Alberto Vázquez Valeriano, presidente de TI en ese organismo, explicó que esta migración requiere el desarrollo de aplicaciones para fortalecer la competitividad y productividad de ese sector.

Bajo este contexto, expuso que las autoparteras Tier 1 están interesadas en dar “pasos cortos y seguros” para escalar en un segundo nivel de la industria.

Mencionó que falta un plan estratégico coordinado por el gobierno del estado, para que las empresas cierren filas, más en esta industria que genera 40,000 empleos directos a través de 123 firmas, entre ellas AUDI y Volkswagen.

De acuerdo al último informe de la Industria Nacional de Autopartes (INA), correspondiente al 2025, Puebla cerró 2025 con 4.1% menos de producción, al captar 7, 772 millones de dólares, respecto a los 8,090 millones de dólares que obtuvo en 2024.

En el reporte, Puebla se ubicó en séptimo lugar al concentrar el 6.5% de ingresos en este sector a nivel nacional.

Vázquez Valeriano consideró que la cadena de proveeduría local viene mejorando en tecnologías e infraestructura, porque va de la mano con temas logísticos que no se deben descuidar.

“Es muy importante trabajar en certificaciones que, al menos, en el clúster automotriz de la zona centro que integran Puebla-Tlaxcala, se tiene un plan para llevar a los socios al objetivo de la industria 4.0”, expuso.

Movilidad de productos y seguridad

Aseveró que hay las condiciones para llegar al nivel 4 de tecnología, depende de que se enfoque en temas de movilidad de productos y seguridad.

Consideró que el gobierno del estado puede trabajar con ese sector para impulsar la migración hacia otro nivel de tecnología, lo cual puede atraer más inversiones sobre todo en TI, ya que es la forma de que las empresas tengan esa oportunidad de crecer en competitividad.

Admitió que la Canacintra nacional a través de su Comité de Industria 4.0, ha realizado un diagnóstico de cómo se encuentran las empresas afiliadas en los estados y el panorama real es que no cumplen, situación que tampoco se trata de falta de voluntad o recursos económicos sino de un plan estratégico.

Comentó que la migración a la 4.0 implica tener parques industriales adecuados y en el caso de Puebla tampoco cumplen.