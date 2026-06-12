Petróleo cae a mínimos de casi dos meses por esperanzas de acuerdo entre EU e Irán

Los precios del crudo caían más de 3% este viernes, a mínimos de casi dos meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló nuevos ataques contra Irán, reduciendo los temores de una escalada de las hostilidades tras los ataques recíprocos registrados durante la semana.

La mañana de este viernes, los futuros del crudo Brent bajaban 3.13 dólares, o un 3.46%, a 87.25 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 3.14 dólares, o un 3.58%, a 84.57 dólares. Ambos contratos tocaron su nivel más bajo desde el 17 de abril.

Un memorando entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico podría firmarse ya este domingo, según informó el viernes una fuente occidental a Reuters, y Ginebra se perfila como la sede más probable.

Trump canceló la amenaza de ataques del jueves, mientras que la agencia de noticias iraní Mehr informó de que las negociaciones finales sobre un memorando de entendimiento con Estados Unidos se centrarán en cuestiones nucleares y económicas, pero excluirán los debates sobre el programa de misiles de Irán.

Por su parte, la agencia de noticias iraní IRNA afirmó que las conversaciones nucleares tendrían lugar en un plazo de 60 días tras la firma del memorando de entendimiento.

"Los titulares vuelven a impulsar el mercado, a medida que crece la confianza en que finalmente se alcanzará un acuerdo y se reabrirá el estrecho (de Ormuz)", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

La salvedad, sin embargo, es que las reservas mundiales y regionales de petróleo siguen siendo bajas y podrían reducirse aún más incluso con un acuerdo, ya que llevaría tiempo garantizar un flujo ininterrumpido de petróleo, añadió.

Irán anunció el jueves el cierre del estrecho de Ormuz, por el que el tráfico marítimo ya estaba muy limitado, y afirmó que dispararía contra cualquier barco que intentara pasar. La vía transporta normalmente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado. El ejército estadounidense afirmó en las redes sociales que los buques comerciales seguían transitando.