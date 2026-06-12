Moda online crece, pero pierde tráfico orgánico por la IA

La moda es una de las categorías preferidas por los consumidores mexicanos. Luego del crecimiento del 21% en 2025, el sector proyecta un incremento del 20% durante 2026, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y nuevas estrategias digitales.

Por ello, el 49% de las marcas ha invertido en acciones para incrementar sus ventas, como estrategias SEO e influencer marketing, de acuerdo con el reporte El Estado del eCommerce de Moda y Calzado en México 2026, realizado por Lievant y Estrategiamic.

Las búsquedas orgánicas pierden fuerza en moda

El aumento de la inversión en publicidad coincide con una caída en el tráfico orgánico en las marcas. El 71% de las empresas de comercio electrónico consultadas ha identificado pérdidas en su tráfico orgánico.

La disminución ha afectado al 18% de las marcas que reportan caídas superiores al 50 por ciento. Una de las razones es la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en los motores de búsqueda, que ofrecen respuestas directas a los usuarios y reducen la necesidad de visitar sitios web.

Por ello, la fidelización es clave para mantener el tráfico orgánico, pero el sector de la moda es bastante competitivo. Tan solo el 18% de los usuarios realiza búsquedas reconociendo la marca y buscando un producto en específico.

Adopción de la mensajería instantánea

La atención al cliente se ha convertido en un factor determinante para la experiencia de compra dentro del comercio electrónico.

En este contexto, WhatsApp se consolida como el principal canal de atención, utilizado por 43% de las marcas para resolver dudas y acompañar el proceso de compra.

Mientras que los chatbots no son usados por muchas marcas, ya que solo 37% las utiliza, a pesar de demostrar mayor eficiencia y escalabilidad.

El reto de replicar la tienda física en línea

Vender calzado o prendas de vestir en línea es un reto para las marcas ya que deben ofrecer una experiencia similar a las de una tienda física, en donde probarse o tocar los productos es vital para los consumidores.

Por ello, cada vez más marcas buscan ampliar la experiencia del cliente por medio de contenido audiovisual. En este contexto, 31% ha comenzado a utilizar videos para promocionar sus productos.

Asimismo, mostrar la talla en un sitio web ya no es suficiente y es que, entre más información obtenga el cliente, habrá más posibilidades de concretar la compra. Por ello, el 81% de las tiendas en línea de moda y calzado cuentan con una guía de tallas para sus productos.

Uno de los hábitos del consumidor es visitar la sección de reseñas, ya que además de leer las características de los productos, la opinión de otros consumidores también importa; sin embargo, solo 64% de las marcas cuenta con un sistema de reseñas por producto.