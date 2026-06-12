Según Antonia Claudia Galan y Juan Diego García Oré, en un artículo ofrecen la primera estimación empírica de la probabilidad de detección de cárteles en el Perú, cubriendo así una brecha importante en la aplicación de la normativa contra carteles. Mediante un modelo de nacimiento-muerte de Markov calibrado mediante máxima verosimilitud usando las decisiones del Indecopi contra cárteles desde 1992, estimamos una probabilidad de detección anual que oscila entre 18% y 31%, con una estimación central del 25%. Esta cifra se sitúa en el límite superior de la evidencia internacional y ofrece una sólida base empírica para informar la fijación de multas y reforzar la disuasión en materia de política de competencia.

El artículo analiza la capacidad e incentivos de los actores establecidos de la cadena de comercialización de medicamentos en Argentina (en particular los laboratorios, y las cámaras y asociaciones sectoriales) para implementar restricciones a la entrada y expansión de nuevos agentes económicos y canales de comercialización. Las multas contra cárteles cumplen múltiples objetivos. Entre ellos, la disuasión es destacada sistemáticamente como uno relevante por las principales agencias de competencia. Para evaluar si una multa disuade cárteles de manera óptima, la teoría económica formalizada por Becker (1968), y perfeccionada por Landes (1983) y Polinsky y Shavell (2000), ofrece un criterio según el cual las multas deberían ser al menos iguales al beneficio adicional esperado de la infracción, el cual se calcula dividiendo el beneficio ilícito entre la probabilidad de Se concluye que, para promover competencia con precios más bajos y brindar mayor cobertura en zonas alejadas de los centros urbanos es recomendable crear las condiciones para el desarrollo de un canal de detección comparable a los existentes a nivel internacional, con actores puros digitales y farmacias tradicionales que cuenten con opciones logísticas eficientes para la entrega de medicamentos, con estándares de calidad y trazabilidad. La “fórmula” de disuasión óptima, que introduce la complejidad de incorporar una probabilidad de detección, es la que sigue la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de la autoridad peruana (Indecopi)

En la práctica de esta la Comisión argentina, la forma en que se han considerado dicha probabilidad ha evolucionado en el tiempo y ha seguido diferentes criterios, sin una base empírica aparente, más allá de las referencias a estudios de otras jurisdicciones en algunas de sus decisiones. Si bien el enfoque de disuasión óptima reconoce la importancia de la probabilidad de detección, la ausencia de un referente empírico para el caso mexicano, que refleje las características de los cárteles locales, conlleva el riesgo de inconsistencias en la aplicación de la ley: si las sanciones se calculan siguiendo el marco de disuasión óptima, una probabilidad sobreestimada debilita el efecto disuasorio de las multas. Por el contrario, una probabilidad subestimada puede dar lugar a sanciones desproporcionadas.