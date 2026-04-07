Validan quejas de campesinos y camioneros, pero no cierres

Si bien desde la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconocieron y validaron las problemáticas que atraviesan dichos sectores, destacaron que se debe apostar al diálogo y no a los bloqueos de carreteras para definir soluciones integrales.

En conferencia de prensa, el presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo, señaló que “el diálogo no va a ser en la carretera... los volvemos a invitar al diálogo permanente que tenemos con las autoridades”.

A pesar de la afinidad que hay en los temas que motivaron las acciones de protesta (que también incluye extorsión o paradores seguros), por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, desde su perspectiva éstos no se resolverán impidiendo el tránsito vehicular, pues esto genera grandes costos económicos y, eventualmente, se afectan las cadenas de proveeduría.

En una suerte de su resumen de actividades de sus primeros 30 días en el cargo, Augusto Ramos Melo, recordó que, además de la inseguridad, el incremento de diésel es otro de los retos actuales y que por cada peso que incrementa impacta 4% el costo de los fletes.

En un pronunciamiento por separado, el CNA también destacó la importancia de mantener el diálogo con el gobierno federal e hizo un llamado a implementar soluciones integrales que brinden certidumbre al campo mexicano. El organismo resaltó en un comunicado que la producción de granos pasa por un momento crítico debido a los bajos precios, el tipo de cambio, así como los altos costos de producción.

Además, los productores se ven afectados por la falta de financiamiento y el incremento en insumos básicos como fertilizantes y diésel, dicho escenario se ve agravado por problemas internacionales. “Esta situación está descapitalizando a nuestros productores, colocándolos en desventaja frente a competidores de otros países que reciben subsidios y apoyos”, resaltó el CNA. En este sentido, reconoció la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, con quienes se ha trabajado activamente en cuatro mesas estratégicas sobre seguridad, comercialización, financiamiento e insumos.

Estas mesas, en las que ha participado el Consejo Nacional Agropecuario, buscan construir soluciones que den certidumbre a los productores de granos del país.

Por otro lado, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló que el paro nacional convocado para este 6 de abril pone de manifiesto una crisis estructural que el país ha postergado por años, donde problemas como la inseguridad en carreteras, la extorsión y los altos costos de producción han alcanzado un punto de ruptura.

Además de que evidencia “una falta de oficio político” en la conducción del diálogo y una incapacidad para construir soluciones oportunas antes de que las vías institucionales dejaran de funcionar. “El conflicto actual se presenta como un síntoma de tensiones profundas que amenazan con romper múltiples cadenas productivas si no se atienden los temas de fondo”.

Un aspecto que ilustra la complejidad del momento es la inclusión de propuestas que carecen de sustento técnico, como la intención de retirar los granos básicos del T-MEC “esta medida se analiza como una respuesta mal asesorada que pondría en riesgo la estabilidad del sistema agroalimentario y afectaría la competitividad del sector, trasladando eventualmente mayores costos a la población”.

En lugar de optar por un aislamiento comercial, el análisis de la organización sugiere que la prioridad debería ser la búsqueda de certidumbre en el ingreso del productor y esquemas eficientes de comercialización.