Festejo mundialista

México festejó, a pesar de todo. La selección nacional logró superar a un rival que jugó con dignidad. Y los 80,000 asistentes al Estadio Ciudad de México pudieron disfrutar del espectáculo de una tercera inauguración mundialista, a pesar del cerco de la CNTE.

Las incomodidades fueron muchas, pero la gente logró acceder al estadio tras de tomar previsiones y pasar los filtros de acceso. El esquema planeado por las autoridades capitalinas resultó un absoluto fiasco. El STC Metro, dirigido por Adrián Ruvalcaba, totalmente inoperante en la hora pico. El Trolebús, tampoco pudo funcionar, por las protestas de los docentes.

En el fondo, las demandas magisteriales quedaron expuestas, sin ser solventadas. La falacia de la contra reforma educativa quedó expuesta lo mismo que la inequidad del sistema educativo y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

El fortalecimiento de un sistema de seguridad social solidario, para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias, especialmente en situaciones de jubilación, retiro o vulnerabilidad, es una demanda que quedó expuesta globalmente.

Las reformas lesivas hacia el magisterio nacional del 2013 y 2019 en materia del artículo tercero constitucional y del 2007 en el tema de Seguridad social no fueron atendidas por el gobierno claudista. La propuesta gubernamental fue desechada pues no elimina el sistema de afores, sino que buscan fortalecerlo mediante Pensionissste.

Una reducción de comisiones en las afores se quejó la CNTE, no garantiza mejores pensiones. Para mejorar las jubilaciones se requieren: mayores aportaciones patronales, mejores salarios, más plazas de base y pago oportuno de adeudos de las dependencias públicas.

En el fondo, el rechazo es al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues carece de certeza sobre su viabilidad financiera a largo plazo.

Las propuestas gubernamentales no atienden las demandas centrales de la CNTE, particularmente la abrogación del sistema de cuentas individuales de las afores, el retorno a un esquema solidario de pensiones y la desaparición de la USICAMM como mecanismo de regulación laboral del magisterio.

La inauguración del Mundial ocurrió, a pesar de todo. Al interior del Estadio Ciudad de México, la fiesta a la que pudieron concurrir unos cuantos, transitó sin incidentes, pero con muchos incidentes es materia de movilidad. Bajo la estricta vigilancia de las autoridades, era difícil que se rompiera el orden. Hubo protesta sin represión.

Una fiesta que no obstruyeron policías capitalinos o Guardias Nacionales a quienes lograron romper el cerco de la CNTE y acceder al inmueble, que se desbordó en los festejos de la selección mexicana. En hora buena. La imagen de México ante el mundo no quedó mellada.

Pero el humor social ha quedado dañado. Porque esperaban más del gobierno federal y del capitalino, sobre todo.