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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 12 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

Pelota

En San Lázaro hay un llamado por las playas libres en Nayarit frente a los intentos de privatización de la empresa Cantiles de Mitla, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez exigió cancelar las órdenes de aprehensión contra los activistas José Ávila y Eduardo Huerta, quienes defienden el acceso público a la playa Las Cocinas y el respeto a la zona federal. Asimismo, respaldó al sindicato del IMTA, solicitando a la Semarnat y a la presidenta Claudia Sheinbaum presupuesto para aumentos salariales y herramientas que garanticen el derecho al agua en el país.

Equilibrista

La consejera del INE, Rita Bell López Vences, afirmó que, rumbo a 2027, el gran reto de las acciones afirmativas es evitar la usurpación de identidades y garantizar candidaturas auténticas para grupos vulnerables. Para blindar estos espacios de indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, el INE plantea endurecer la autoadscripción calificada y exige a los partidos políticos un compromiso real con la inclusión.

Malabarista

El líder de la JCP, Ricardo Monreal, llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante las protestas de la CNTE. Monreal respaldó la postura presidencial de no represión y aclaró que cumplir con las demandas de pensiones del magisterio es "presupuestariamente imposible" y causaría caos financiero. Minimizó las manifestaciones calificándolas como un grupo pequeño frente al entusiasmo nacional por el torneo y el debut de México ante Sudáfrica.

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