Ucrania y Rusia cruzan ataques con drones durante la madrugada de este viernes

Ucrania y Rusia intercambiaron ataques con drones desde por la noche hasta la madrugada del viernes. Ucrania atacó una importante región dedicada al procesamiento de petróleo y a la industria petroquímica, mientras que Rusia atacó estaciones de tren y subestaciones eléctricas.

Los ataques de Ucrania alcanzaron un bloque de apartamentos en la región central rusa de Tartaristán, hiriendo a tres personas, y el ataque de Rusia en la región ucraniana de Sumy causó la muerte de un trabajador ferroviario, según las autoridades.

Los ataques se producen tras los grandes ataques aéreos de Rusia contra Ucrania en las últimas semanas, mientras que Kiev ha intensificado los ataques con drones de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas, lo que ha provocado escasez de combustible en Crimea y otros lugares.

Las instalaciones industriales de Tartaristán fueron el objetivo, dijo el jefe regional, Rustam Minnikhanov, en la aplicación de mensajería Telegram. La ciudad regional de Nizhnekamsk cancelará los actos públicos del viernes ante la amenaza de ataques con drones, dijo también su alcalde, Radmir Belyayev.

El país celebra el Día de Rusia el 12 de junio con un día festivo nacional.

Belyayev no mencionó los daños causados por los drones. En la zona se encuentran varias instalaciones industriales importantes, entre ellas una planta petroquímica de Sibur Nizhnekamskneftekhim y la refinería de petróleo TANECO de Tatneft.

Togliatti, una ciudad situada a orillas del río Volga, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú y sede del mayor fabricante de automóviles de Rusia, Avtovaz, también ha sido objeto de un ataque con drones, según el gobernador regional.

Por otra parte, dos personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque de Ucrania contra la región fronteriza rusa de Bryansk, informó el jueves por la noche el gobernador regional en funciones, Yegor Kovalchuk.

Rusia derribó 231 drones ucranianos durante la noche, según las agencias de noticias, basándose en la información del Ministerio de Defensa ruso.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Infraestructura ferroviaria ucraniana bajo ataque

Drones rusos atacaron estaciones de tren, postes de señalización eléctrica y subestaciones en la región de Sumy, al norte de Ucrania, causando la muerte de un trabajador ferroviario, informó el viernes el director ejecutivo de la empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia.

El director ejecutivo, Oleksandr Pertsovskyi, también dijo que otro trabajador ferroviario resultó herido. El ataque se produjo tras otro perpetrado durante la noche del jueves, en el que un trabajador ferroviario murió y cuatro resultaron heridos en un ataque contra la localidad de Konotop, también en la región de Sumy.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que Rusia había lanzado 117 drones desde las 18:00 hora local del jueves, y que las unidades de defensa aérea derribaron o neutralizaron 102 de ellos.

Tres personas resultaron heridas en un ataque con drones en la ciudad sureña de Mikoláiv durante la noche, informaron las autoridades locales en Telegram, que señalaron daños en 14 edificios privados. Otro ataque con drones en la madrugada del viernes hirió a un hombre, según indicaron.

Reuters no ha podido confirmar de forma independiente estas informaciones.