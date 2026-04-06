Paro nacional de transportistas: Canacar asegura que los bloqueos carreteros no son la solución

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, consideró que se debe apostar al diálogo y no a los bloqueos de carreteras para resolver las problemáticas qué enfrenta el sector, como el de la inseguridad.

En conferencia de prensa dijo que el mes pasado se registraron diversos incidentes en carreteras y un operador murió luego de ser baleado.

A pesar de la afinidad que hay en los temas que motivan las acciones de protesta este lunes, desde su perspectiva éstos no se resolverán impidiendo el tránsito vehicular.

"El diálogo no va a ser en la carretera... los volvemos a invitar al diálogo permanente con las autoridades" afirmó.

En una suerte de su resumen de actividades de sus primeros 30 días en el cargo, Augusto Ramos, recordó que el incremento de diésel es otro de los retos actuales y que por cada peso que incrementa impacta 4% el costo de los fletes.

Para atender dicho tema, recordó que en las últimas tres semanas ha tenido tres reuniones con funcionarios federales buscando cómo mitigar el impacto entre loa transportistas y movilizadores de mercancías.