Hermano del Mencho negocia colaborar con EU

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, asesinado este año, y presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está cada vez más cerca de declararse culpable en Estados Unidos, luego de que la Fiscalía y su defensa informaran a una corte federal que alcanzaron un acuerdo sobre los términos de una negociación para evitar llegar a juicio.

Según un escrito presentado este 11 de junio ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la defensa de Antonio Oseguera solicitaron cancelar la audiencia de seguimiento programada para el próximo 18 de junio y sustituirla por una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad durante la semana del 27 de julio.

“Las partes han alcanzado un acuerdo sobre los términos de la declaración de culpabilidad y necesitan tiempo adicional para finalizar la documentación correspondiente y prepararse para el cambio de declaración”, señaló el escrito presentado ante la jueza federal.

La solicitud también busca suspender nuevamente los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), bajo el argumento de que el tiempo adicional es necesario para concluir las negociaciones y evitar que el caso avance hacia un juicio mientras se formaliza el acuerdo.

Se trata de la cuarta ampliación de plazos concedida en el expediente. Apenas el pasado 13 de abril, el tribunal había aceptado una petición similar para que ambas partes concluyeran las negociaciones.

Antonio Oseguera fue detenido en México en diciembre de 2022 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por tráfico de drogas y operaciones financieras vinculadas al crimen organizado.

Aunque los detalles de la negociación permanecen bajo reserva, la solicitud presentada ante la corte deja ver que ambas partes consideran prácticamente concluida la negociación y que la audiencia prevista para finales de julio podría convertirse en el momento en que Oseguera formalice su declaración de culpabilidad.