Oaxaca apuesta por su vocación agrícola para impulsar el desarrollo industrial

El estado de Oaxaca busca consolidarse como un actor en la agroindustria nacional, al aprovechar las bases con las que ya cuenta en la producción de café, destilados como el mezcal, y alimentos procesados, así lo destacó en entrevista Miriam Anjuly Saavedra, subsecretaria de Crecimiento y Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec –que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos– atraviesa 47 municipios de Oaxaca y es un potencial para la industria con Polos de Desarrollo (Podebis) a lo largo de la ruta “donde podamos atraer inversión”; dentro de las vocaciones identificadas para estos polos destacan los alimentos, pues “somos grandes productores agrícolas”, susceptibles de “darles el giro hacia ya un producto terminado y de valor agregado”.

“Tenemos metales que se están identificando, se está trayendo una industria de metales y de energía”. La región del Istmo de Tehuantepec “es muy rica y con mucha mano de obra que queremos capitalizar dentro de las vocaciones identificadas”. En la entidad ya hay cinco Podebis concesionados para su construcción.

Certificación productiva

En el marco de la inauguración de la Casa Hecho en Oaxaca en la Ciudad de México, la entrevistada recordó que “Oaxaca es el cuarto productor nacional de café”, este grano, junto con el mezcal, encabeza la lista de productos con mayor demanda y formalización, “también queremos que se reconozca a niveles internacionales”.

El sector terciario es el más productivo del estado, “primero es del comercio, somos un estado meramente comercial, la segunda rama es la artesanal y la tercera rama es el turismo, tenemos dos nodos turísticos en el estado, Valles Centrales y La Costa”, el resto de las regiones giran en torno al comercio y la artesanía, dijo.

“Nos estamos focalizando en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ya que 98% de las unidades económicas del estado son mipymes que se están tratando de desarrollar”. La estrategia del estatal incluye la certificación Hecho en Oaxaca, un sello que reconoce la calidad y garantiza que sean elaborados íntegramente en territorio oaxaqueño.

Al momento hay 500 artesanos, productoras y productores con la certificación, a estos se suman 11,000 artesanos credencializados. “Son dos momentos en el proceso de desarrollo que llevamos dentro de la Secretaría, la primera es otorgar la credencial a los artesanos para que con ello hagamos constar que su pieza es una técnica heredada y perteneciente a una comunidad; a partir de ahí comienzan un proceso de formalización y profesionalización para adquirir el certificado”.

El certificado implica que la marca está registrada y los productores cumplieron con una capacitación para vender las piezas a un precio justo y comercializar con grandes compradores. “Oaxaca, tiene 570 municipios, la meta es cerrar el año con cerca de 2,000 certificaciones”.

El gobierno estatal, a través de un Organismo Público Descentralizado (OPD), se encarga de la distribución fuera de la entidad. Casa Hecho en Oaxaca será un punto de venta donde estarán de manera itinerante cerca de 2,000 productos, muchos de los cuales ya se encuentran en supermercados.

La certificación también se otorga a la gran industria como “la cervecería Modelo que produce la cerveza cero dentro del estado, tiene la certificación y obviamente también Cruz Azul, cementera, que es una de nuestras grandes industrias en el mismo de Tehuantepec”.