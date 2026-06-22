Negocios en Puebla continúan en rezago digital, admite Sedetra

Puebla, Pue. En Puebla, al menos siete de cada diez negocios continúan rezagados en el uso de tecnologías para el cobro por tarjeta o transferencia bancaria, lo que también genera que no tengan una buena administración.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, al destacar que esa situación también pone en riesgo la mortandad de un negocio que no quiere usar las herramientas tecnológicas.

Indicó que, aun estando en la informalidad, tendrían que migrar a los nuevos esquemas electrónicos para el cobro, pero no se hace por muchos en la Angelópolis.

Comentó que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en rezago digital, al tener 300,000 de 400,000, “hablamos desde grandes hasta medianas”.

Mencionó que los negocios sin digitalización no ven beneficios tangibles, como es aumentar las ventas hasta 30%.

Seguridad

Indicó que, también por un tema de seguridad, los compradores están dejando de traer efectivo y optan por pagar con tarjeta o hacen transferencias, lo cual igual conviene a los establecimientos para no ser susceptibles a asaltos.

Víctor Gabriel Chedraui dijo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para usar la digitalización y que la competitividad de los negocios se fortalezca.

Agregó que el uso de las herramientas tecnológicas de cobro también da la oportunidad de incursionar en otros mercados fuera de Puebla mediante envíos.

En este sentido, llamó a los dueños de Mipymes de todo tipo para conocer las soluciones financieras y tecnológicas que les permitan administrarlos mejor, lo cual se refleje en mejores ingresos.

Reiteró que es demasiado alto el porcentaje de negocios en esas condiciones y, por ende, deben abrirse a tener más información sobre la digitalización, porque implica entrar a una comercialización global.