Fábrica de paneles solares será reubicada en Polo de Desarrollo en Puebla

Puebla, Pue. Antes de concluir el presente año, la fábrica de paneles solares Tonalli, que se encuentra en el municipio de Cuautlancingo, desde junio pasado, se reubicará a la zona de la AUDI, en San José Chiapa, por lo que invertirá 100 millones.

El director de la Agencia Estatal de Energía, Rodolfo Camacho Hernández, destacó que será una de las primeras empresas que llegue a este Polo de Desarrollo para el Bienestar, nombrado Capital de la Tecnología y Sostenibilidad.

Dijo que albergar a empresas de tecnologías de la información y energías limpias en esa zona contribuirá al crecimiento de la región y que se catapulte como un futuro proveedor para las industrias, no solo locales sino nacionales.

Explicó que están haciendo los trabajos previos en cuanto a las mecánicas de suelo y aplanamiento, para mudar a esta fábrica, cuyo predio será donado por el gobierno del estado.

Tonalli en la actualidad produce en dos turnos entre 2,000 y 3,000 paneles solares por mes, los cuales se destinan para programas del gobierno del estado, entre ellos la instalación de esos equipos en escuelas y edificios públicos para reducir costos por consumo de luz.

No hay inversión pública en reubicación

Camacho Hernández dejó en claro que no hay inversión pública en la reubicación de la empresa Tonalli, ya que el compromiso solo es facilitarle su operación en Puebla.

Tonalli se instaló con una inversión de 325 millones de pesos, la cual genera 200 empleos directos y 1,000 indirectos.

En ese polo de desarrollo se tiene previsto que los migrantes poblanos Francisco Lira y Félix Sánchez inviertan 420 millones de pesos para instalar una fábrica enlatadora de alimentos.

Comentó que ese proyecto permitirá dar valor agregado a los perecederos y exportar productos de la marca Puebla Cinco de Mayo.

En este año se comenzaron a aterrizar los proyectos de inversión pactados desde el 2025, al recordar que se tienen compromisos por 2,100 millones de pesos para el Polo de Desarrollo, donde está la planta automotriz de Audi y sus proveedores.