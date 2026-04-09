Ecuador anuncia que eleva al 100% los aranceles a productos procedentes de Colombia

El Gobierno de Ecuador anunció el jueves ⁠que aumentará los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia del 50% al 100% a partir del ⁠1 de mayo, alegando su "falta ⁠de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza".

"Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", dijo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en un comunicado.

A finales de febrero, Quito había elevado los aranceles, a los que se refiere como una tasa de seguridad, al 50% desde el 30% que había impuesto inicialmente un mes antes.

Ecuador ha impuesto estas medidas argumentando que Colombia no está haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico cerca de la frontera común.

Colombia ha rechazado reiteradamente estas acusaciones y ha señalado que realiza operaciones conjuntas antinarcóticos ⁠con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. ⁠Su gobierno ha aplicado aranceles ⁠recíprocos a algunos productos ecuatorianos.

Bogotá suspendió la venta de ⁠energía a Ecuador, algo clave para este país durante las sequías, cuando las represas hidroeléctricas se secan.

Ecuador también importa cantidades significativas de medicamentos, pesticidas y cosméticos de su vecino.

El gobierno ecuatoriano ha citado previamente el déficit comercial como motivo de los aranceles antes de aplicar las medidas.

Ni el ⁠Ministerio de Comercio ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. (