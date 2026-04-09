Ganaderos de Querétaro a la expectativa de las condiciones climatológicas

Querétaro, Qro. La entidad suma 10 meses sin sequía y, aunque todavía hay agua en bordos y presas, el sector ganadero está a la expectativa del comportamiento climatológico de los próximos meses, compartió el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez.

El dirigente mencionó la probabilidad de que la transición al fenómeno de El Niño provoque cambios en las lluvias; sin embargo, confió en que el clima no afecte al sector pecuario.

En Agua Zarca, localidad serrana de Landa de Matamoros, algunos productores han comenzado a reportar condiciones de sequedad; no obstante, el presidente de la unión señaló que todavía no se puede confirmar algún grado de sequía.

“Nosotros vamos bien, nosotros no tenemos todavía sequía. En Agua Zarca me decían que tenían sequía, pero todo está verde, tienen bastante forraje, tenemos yo creo que un ofrecimiento de forraje bastante bueno y a buenos precios. No podemos hablar de sequía porque, además, los bordos tienen agua, las presas tienen agua, yo creo que ahorita estamos bien”, expresó.

Aunque estimó que será un buen año para el sector y se pronostican lluvias, reconoció que las previsiones sobre el fenómeno de El Niño podrían impactar en las condiciones climatológicas.

“Y yo creo que va a llover, hablaban de que ya La Niña se va a convertir en El Niño en el tema climático, esperemos que el clima no nos llegue a afectar. (…) Cuando entra El Niño empieza a dejar de haber lluvias, entonces esperemos que nos equivoquemos, porque al clima muchas veces no le atinamos”, alertó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó a mediados de marzo que se espera una transición de La Niña a El Niño Oscilación del Sur (ENOS)-neutral en abril, manteniendo esa condición hasta el periodo de mayo a julio del 2026.

La Conagua explica que el ENOS es un fenómeno climático que resulta del calentamiento o enfriamiento frecuente de la superficie del océano Pacífico Ecuatorial; aunado a la variación de temperatura, se registran cambios en la circulación atmosférica, alterando los patrones de viento y lluvia en los trópicos.

Van 10 meses sin sequía

Por ahora, el estado de Querétaro se encuentra libre de sequía, acumula 10 meses en esas condiciones, desde junio del 2025 hasta marzo del 2026, conforme al Monitor de Sequía de México (MSM).

El último registro de sequía en el estado se detectó en la segunda quincena de mayo del 2025, cuando el municipio de Landa de Matamoros presentaba sequía moderada, el primero de cuatro grados.

Al 31 de marzo del año actual, Querétaro es una de las 21 entidades con 100% de sus municipios sin sequía; al contrario, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León tienen los mayores porcentajes de municipios afectados.