Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules en el Zócalo: Una noche que mezclará ópera, pop y cumbia

El tenor italiano Andrea Bocelli se presentará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de abril, en un concierto que reunirá a miles de asistentes y que destacará por una combinación musical poco habitual: ópera, pop y cumbia en un mismo escenario.

La presentación forma parte de la gira conmemorativa por los 30 años del álbum Romanza, uno de los discos más exitosos de Andrea Bocelli, que incluye temas emblemáticos como Con te partirò.

El espectáculo contará con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, además de la Orquesta Sinfónica de Minería, lo que ha generado expectativa por la fusión de géneros.

Invitados confirmados: una fusión única

La participación de Los Ángeles Azules ha llamado especialmente la atención, luego de que en redes sociales surgiera la pregunta sobre cómo sonarían temas clásicos de Bocelli en versión cumbia.

El grupo originario de Iztapalapa es uno de los máximos exponentes del género en México, mientras que Ximena Sariñana aportará su estilo pop alternativo. La combinación, de acuerdo con los organizadores, busca ofrecer una experiencia musical distinta en uno de los escenarios más importantes del país.

Fecha, horario y sede

El concierto se llevará a cabo en el corazón de la capital:

Fecha: sábado 18 de abril

Hora: 19:00 horas

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución)

Costo: entrada libre

Se prevé la instalación de alrededor de 7,000 sillas, aunque la mayoría del público seguirá el evento de pie, como ocurre en los conciertos masivos en esta explanada.

¿Cómo llegar al concierto?

Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda utilizar transporte público:

Metro: estaciones cercanas como Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2), Allende o Pino Suárez

(Línea 2), Allende o Pino Suárez Metrobús: líneas que conectan con el Centro Histórico

Acceso peatonal: desde calles aledañas, considerando posibles cierres viales

Las autoridades suelen implementar operativos de seguridad y control de accesos, por lo que es recomendable anticipar tiempos de traslado.

Recomendaciones para asistentes

Para disfrutar del concierto, toma en cuenta:

Llegar con varias horas de anticipación para asegurar lugar

para asegurar lugar Llevar ropa cómoda y considerar cambios de temperatura por la noche

y considerar cambios de temperatura por la noche Mantenerse hidratado y consumir alimentos previamente

Evitar llevar o bjetos prohibidos (envases de vidrio, objetos punzocortantes)

(envases de vidrio, objetos punzocortantes) Ubicar puntos de atención médica y salidas

El Zócalo, escenario de eventos masivos

El Zócalo capitalino se ha consolidado como uno de los principales foros de conciertos gratuitos en México, con presentaciones recientes como la de Shakira, que reunió a 400,000 personas el pasado 1 de marzo de este 2026.

También han pasado por este escenario artistas como Paul McCartney y Roger Waters, además de agrupaciones como Los Fabulosos Cadillacs y Grupo Firme.

Con esta presentación, la Ciudad de México suma un nuevo evento masivo que combina música internacional y talento nacional, en una noche que promete ser una de las más concurridas del año en el Zócalo.