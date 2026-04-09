Mazatlán se convierte en el epicentro del motociclismo; inicia la Semana Internacional de la Moto 2026

Se prevé la asistencia de más de 15,000 motociclistas nacionales y extranjeros, así como una derrama económica superior a los 800 mdp.

Mazatlán, Sinaloa, 9 de abril de 2026.- A partir de hoy Mazatlán se convierte en el epicentro del motociclismo al iniciar oficialmente la Semana Internacional de la Moto 2026, que se llevará a cabo hasta el 11 de abril.

Motociclistas nacionales y extranjeros comenzaron a llegar al puerto para formar parte de este tradicional evento que combina adrenalina, música y diversión.

Su relevancia no solo radica en la pasión por el motociclismo, sino en su papel fundamental para la economía y la proyección del puerto.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que este evento posiciona a Mazatlán como un destino competitivo para el turismo de convenciones y eventos masivos, ya que al atraer a visitantes extranjeros y medios especializados, la ciudad refuerza su imagen en el mercado global.

Para este año se prevé la asistencia de más de 15,000 motociclistas, así como una derrama económica superior a los 800 millones de pesos.

A partir de este jueves comenzarán a realizarse las diferentes actividades contempladas para este año, en el que la Semana Internacional de la Moto celebra su 30 aniversario, como las rodadas a pueblos cercanos como El Quelite o La Noria, exhibiciones acrobáticas, concursos de personalización y zonas gastronómicas, así como los espectáculos musicales en el Centro de Convenciones.

Los conciertos arrancarán hoy con las actuaciones de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur.

Para el viernes está programado un tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar con la actuación de Pancho Barraza.

Y para el sábado 11 tocará el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mago de Oz.

Ese día también se llevará a cabo el desfile por el Malecón, que es el momento más emblemático, donde miles de locales y turistas se reúnen para observar las máquinas y el espectáculo que ofrecen los motociclistas.