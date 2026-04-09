Academia y gobierno federal sellan pacto de colaboración en el CIDE tras etapa de tensiones

En su primera visita oficial al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, confirmó el papel de esta institución como "un pilar del pensamiento crítico y la soberanía científica en el país".

Este encuentro adquiere una relevancia política y simbólica particular, al tratarse de la primera vez que la autoridad acude a la institución tras la salida del controvertido director José Antonio Romero Tellaeche, cuya gestión estuvo marcada por intensas tensiones con la comunidad estudiantil y académica.

Durante el encuentro, la funcionaria no sólo reivindicó el papel del CIDE como un espacio indispensable para el pensamiento crítico, sino que anunció medidas concretas para fortalecer el sistema científico nacional bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La visita se dio en el marco de la inauguración del seminario “México en el nuevo entorno internacional”, un foro de alto nivel diseñado para analizar los desafíos que enfrenta el país en un orden global en plena transformación. Ruiz Gutiérrez estuvo acompañada por la directora general del CIDE, Lucero Ibarra Rojas, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, enviando un mensaje de unidad institucional.

La secretaria Rosaura Ruiz, acompañada de la directora del CIDE y el rector de la UNAM.Foto EE: Especial

200 nuevas plazas para investigadores

La noticia central de la jornada fue el anuncio de la asignación de 200 nuevas plazas de investigación, las cuales se distribuirán entre los 26 centros públicos de investigación sectorizados a la Secihti. Este movimiento busca revertir años de estancamiento en la contratación de personal científico y asegurar que el talento joven tenga espacios de desarrollo dentro del país.

Ruiz Gutiérrez enfatizó que este proceso de selección no será unilateral. Para garantizar la excelencia académica y la transparencia, la Secihti trabajará de la mano con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Estas instituciones participarán activamente en la evaluación de los perfiles, asegurando que las plazas sean ocupadas por especialistas capaces de responder a las demandas del desarrollo nacional.

La secretaria subrayó que la coordinación interinstitucional es el elemento clave para evitar que la economía del conocimiento se convierta en un vector de exclusión, apostando en cambio por una ciencia que "democratice oportunidades".

Promover la innovación

En su discurso, Rosaura Ruiz fue enfática al señalar que México no puede ser un espectador en la carrera tecnológica global. Mencionó que sectores como el de los semiconductores son hoy el eje del poder geopolítico, definiendo alianzas y trayectorias de crecimiento. En este contexto, anunció que el Estado asumirá un papel activo como motor de la innovación a través de proyectos estratégicos como “Kutsari”, el cual busca posicionar a México en la cadena de valor de la alta tecnología.

Esta visión fue respaldada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, quien ofreció una perspectiva cruda pero necesaria sobre la realidad internacional. Lomelí advirtió que el mundo transita por un cambio de paradigma donde las normas del comercio y el derecho internacional establecidas tras la posguerra han dejado de ser una referencia universal estable.

La secretaria Rosaura Ruiz con el rector de la UNAM.Foto EE: Especial

Para el rector, México se encuentra ante una disyuntiva histórica: conformarse con ser un proveedor de insumos de bajo valor agregado y mano de obra barata, o fortalecer sus capacidades propias en áreas críticas como las nuevas fuentes de energía y la extracción de minerales estratégicos. Lomelí instó a que la toma de decisiones públicas se apoye en el conocimiento especializado y la evidencia científica, dejando de lado la retórica para priorizar el bienestar social y la paz.

La vocación pública

La directora del CIDE, Lucero Ibarra Rojas, dio la bienvenida a las autoridades resaltando que el futuro de la institución no depende de proyectos individuales, sino de una construcción colectiva con sentido público. Ibarra fue contundente al señalar que la relación entre la academia y el gobierno debe basarse en la honestidad intelectual, lo que implica la capacidad de los centros de investigación para decir lo que los datos muestran, dialogar sin dogmatismos y proponer políticas que desmonte las estructuras patriarcales, racistas y clasistas que aún persisten.

"En el CIDE queremos devolverle a México lo mucho que nos ha dado", afirmó Ibarra, asegurando que la comunidad académica está lista para fungir como una aliada estratégica en la construcción del país.

El evento finalmente es el preámbulo para un diálogo profundo a través de cuatro mesas de análisis que reunieron a expertos del CIDE, la UNAM, El Colegio de México (Colmex) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Economía industrial y sectorial, economía social y sistema de cuidados, relación México-Estados Unidos y geopolítica contemporánea, son algunos de los temas en agenda.

De acuerdo con las autoridades este encuentro inaugura una etapa de mayor integración entre las instituciones de educación superior y el Gobierno de México.

Para aquellos interesados en seguir los debates de este seminario, la Secihti y el CIDE han puesto a disposición del público la transmisión íntegra de las mesas de análisis en el siguiente enlace: https://bit.ly/4v3LFoP

nelly.toche@eleconomista.mx