Migrantes poblanos invertirán 420 millones de pesos para abrir fábrica enlatadora

Puebla, Pue. Los migrantes poblanos Francisco Lira y Félix Sánchez invertirán 420 millones de pesos, para instalar una fábrica enlatadora de alimentos en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, ubicado en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, en el municipio de San José Chiapa.

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), comentó que ese proyecto permitirá dar valor agregado a los perecederos y exportar productos de la marca Puebla Cinco de Mayo.

Y es que en días pasados, se envió la primera exportación a Estados Unidos con el sello “Puebla Cinco de Mayo”, donde 14 marcas del estado participaron.

Explicó que esa inversión es una muestra de que los paisanos tienen oportunidades de capitalizar parte de su trabajo en el territorio poblano, donde el gobierno del estado estará ayudando a ser el vínculo para generar las condiciones de instalación.

Mencionó que en este arranque del año se comenzaron a aterrizar los proyectos de inversión pactados desde el 2025, al recordar que se tienen compromisos por 2,100 millones de pesos para el Polo de Desarrollo, donde está la planta automotriz de Audi.

Primera inversión de migrantes

Gabriel Chedraui convocó a los migrantes poblanos a mantener la confianza en invertir en la entidad, tal como sucedió con la fábrica de paneles solares que se instaló en el municipio de Cuautlancingo.

En junio pasado, con una inversión de 325 millones de pesos, se inauguró la primera fábrica de paneles solares en Puebla, la cual genera 200 empleos directos y 1,000 indirectos.

En aquel corte de listón de la planta, el gobernador Alejandro Armenta Mier, exhortó a los migrantes poblanos para que sean socios de la empresa Tonalli, la cual prevé producir 200,000 paneles solares al año.

El titular de la Sedetra puntualizó que en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar se tienen 75.2 hectáreas, proyectándose su ampliación.

Además, en la región de San José Chiapa se tienen 400 hectáreas para la atracción de inversiones en electromovilidad, autopartes y tecnología, entre otros sectores.

Mencionó que los migrantes poblanos que son exitosos en el país vecino del norte están interesados en detonar proyectos en sus municipios de origen o donde haya oportunidades de negocio, por lo cual hay un acompañamiento para concreten a corto y mediano plazo.