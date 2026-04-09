La Secretaría de Energía (SENER) invita a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, un espacio abierto a la ciudadanía que busca impulsar el intercambio de conocimientos, así como la difusión de innovaciones y desarrollos tecnológicos en el sector energético, con miras a consolidar una transición energética eficiente, justa y planificada en México.

El encuentro, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril, tendrá como momento central el primer día de actividades, la conferencia magistral “Energía, Innovación y Soberanía: El nuevo paradigma para el desarrollo estratégico”, a cargo de la titular de la SENER, Luz Elena González Escobar.

La Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar reunirá a especialistas, estudiantes, academia, empresas, instituciones públicas y público en general, con el objetivo de fomentar el diálogo en torno a temas estratégicos como la soberanía y la justicia energética, la eficiencia y el uso sustentable de la energía, la transición hacia energías renovables y la innovación tecnológica.

Se llevará a cabo en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, espacio en el que se brindarán también, entre otras, las conferencias siguientes:

“Innovación en la Planeación Estratégica” por el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio. (14 de abril, Auditorio).

“Regulación con Justicia Social y Soberanía Energética” por el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila. (14 de abril, Auditorio).

“Cadenas de Valor en la Bioenergía: oportunidades y retos” por el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. (15 de abril, Auditorio).

“Energía y Sustentabilidad: innovación desde el sector público” por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor y el subsecretario de Electricidad de la SENER, Antonio Rojas Nieto. (15 de abril, Auditorio).

Durante los dos días de actividades, se desarrollarán, asimismo, conferencias, paneles, talleres y actividades interactivas que abordarán temas clave del sector energético en sus diferentes aristas y se contará con la participación de instituciones del sector, centros de investigación, universidades, empresas y organismos públicos, fortaleciendo el ecosistema de innovación energética del país.

Foto: Sener

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