Querétaro hila tres meses con crecimiento en el empleo formal; acumula 14,650 puestos de trabajo

Querétaro, Qro. El mercado laboral del estado hiló tres meses con crecimiento mensual en el empleo formal, respaldando que en el primer trimestre del 2026 se crearan 14,650 puestos de trabajo, con base en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Querétaro es la quinta entidad con más empleos acumulados en el primer cuarto del año, impulsado en gran parte por el tercer mes.

Nada más en marzo se crearon 6,199 empleos, fue el cuarto estado con más puestos incorporados; en febrero sumó 2,915 y en enero, 5,616 empleos.

En marzo de 2026 la entidad duplicó los trabajos que creó en el mismo del 2025, reflejando una mejoría en el nivel de contratación.

Los 14,650 puestos generados entre enero y marzo representan un crecimiento anual de 28.7%, es el mejor nivel de empleo en el primer trimestre de los últimos tres años, dado que en ese lapso del 2023 se crearon más de 18,000 puestos.

En los últimos 12 meses se generaron en total 8,229 trabajos formales, al corte de marzo de este año. Y el acumulado del primer trimestre apenas permitió compensar las 12,199 bajas de diciembre.

Autoridades locales reconocen que 2026 será un año complejo en materia laboral, pero destacan que Querétaro continúe entre las entidades con más empleos nuevos. Dado el contexto actual, este año no se estableció una meta de empleo.

Solo en marzo el estado reportó un alza anual de 1.1% en el empleo formal, fue una de las 17 entidades con variación positiva, contra 15 que cayeron.

Cuarto peldaño en nuevos empleos

Durante el tercer mes del año, Querétaro fue el cuarto estado con más empleos nuevos (+6,119) respecto a febrero. En las primeras tres posiciones se colocaron Baja California (34,654 puestos), Estado de México (27,249) y Sonora (12,290).

De las 32 entidades, 24 lograron sumar empleos en marzo y en ocho se redujo, la caída más representativa fue la de Ciudad de México (-67,837 puestos).

Al observar el acumulado del primer trimestre, Querétaro se colocó en el quinto lugar nacional en cifras absolutas de nuevo empleo, estuvo por debajo de Baja California, Sonora, Nuevo León y Guanajuato.

En el país, en el primer trimestre se crearon 207,604 nuevos empleos, solo en marzo se sumaron 32,930 plazas laborales, reporta el seguro social.