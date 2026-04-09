Artemis II: ¿Dónde ver EN VIVO el regreso de la tripulación a la Tierra?

Los cuatro astronautas que viajan de regreso a la Tierra desde la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II de la NASA se preparan para reentrar en la atmósfera este viernes en forma de "bola de fuego".

La tripulación de Artemis II, que viaja en la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa del sur de California el viernes 10 de abril por la tarde tras haber viajado más allá de la cara oculta de la Luna.

El lunes 6 de abril, los astronautas se convirtieron en los seres humanos que han viajado más lejos tras alcanzar una distancia récord de la Tierra de aproximadamente 402,000 kilómetros, superando en unos 6,500 kilómetros el récord anterior que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde hacía 56 años.

En el viaje de vuelta, alcanzarán velocidades de hasta 38,365 kilómetros por hora al entrar en la atmósfera terrestre, una fase de alto riesgo de la misión que pondrá a prueba el escudo térmico de Orión, ya que sufrirá una intensa fricción atmosférica.

"De hecho, llevo pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión", dijo el miércoles a la prensa el piloto de la misión Artemis II, Victor Glover, cuando se le preguntó cómo se sentía respecto al regreso.

"Hay tantas fotos más, tantas historias más, y, madre mía, ni siquiera he empezado a asimilar lo que hemos vivido. Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de una bola de fuego también es algo intenso".

¿Cuándo y dónde ver el regreso de la misión Artemis II EN VIVO?

La tripulación tiene previsto regresar a la Tierra el viernes alrededor de las 20:07 horas (ET-hora del Este de Estados Unidos-), alrededor de las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), amerizando frente a la costa de San Diego, California, para poner fin a su misión de casi 10 días.

De salir todo como se tiene planeado, los astronautas de la misión Artemis II serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después de su amerizaje.

Posteriormente, un equipo de rescate les trasladará en avión al USS John P. Murtha y los astronautas serán sometidos a evaluaciones médicas antes de subir a un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

La NASA ha preparado una transmisión especial a través de su cuenta oficial en YouTube para que fanáticos, expertos y curiosos de todo el mundo puedan atestiguar el regreso de los astronautas a la Tierra:

Últimos preparativos

Este jueves, a las 21:53 (ET) está previsto que los propulsores de Orión se enciendan para realizar su segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, que ajustará la trayectoria de la nave hacia la Tierra. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión de Orión.

La agencia espacial estadounidense ha explicado que, durante la reentrada programada para este viernes, el módulo de servicio se separará unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái. Si fuera necesario, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende.

Justo antes de la interfaz de entrada a la atmósfera terrestre, Orión alcanzará su velocidad máxima, que es de aproximadamente 3,800 kilómetros por hora (km/h). A medida que la nave descienda a ese umbral de unos 400,000 pies de altitud (es decir, alrededor de 121.9 kilómetros (km), entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos mientras se forma plasma alrededor de la cápsula durante el calentamiento máximo.

Un programa de relevos

Glover y sus compañeros astronautas de la NASA, Reid Wiseman y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, forman la primera tanda de astronautas de una serie de misiones multimillonarias del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar a los humanos de vuelta a la superficie lunar antes que China, en 2028, y establecer una presencia estadounidense a largo plazo durante la próxima década, construyendo una base lunar para posibles misiones futuras a Marte.

Los avances en la ciencia lunar han dependido tradicionalmente de satélites en órbita lunar y de observaciones desde la Tierra. Pero el sobrevuelo lunar de seis horas de la tripulación proporcionó un flujo en tiempo real de datos científicos captados por ojos humanos, lo que permitió un intercambio de opiniones poco habitual entre los equipos en tierra y sus compañeros científicos en el espacio profundo.

Los científicos consideran que la misión Artemis II de la NASA es un primer paso importante para desvelar los misterios sobre la formación del sistema solar. La Luna, dijo la especialista de la misión Artemis II, Koch, antes de despegar hacia el espacio la semana pasada, es una "placa testigo" de la formación de nuestro sistema solar.

Koch comparó la serie de misiones con una carrera de relevos y dijo a los periodistas: "Tenemos unos testigos que compramos para simbolizarlo físicamente".

"Tenemos previsto entregárselos a la próxima tripulación y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos", dijo.

¿Qué sigue?

La próxima misión, Artemis III, incluirá una prueba de acoplamiento en órbita terrestre baja entre la cápsula Orión y los dos módulos de alunizaje que la NASA tiene previsto utilizar para llevar a sus astronautas a la Luna en misiones posteriores.

(Con información de Reuters y Europa Press.)