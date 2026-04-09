Wall Street continúa el avance por cese al fuego en Oriente Medio; destaca acción de Amazon

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los inversionistas se mantenían atentos a las noticias sobre el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras asimilaban referencias económicas clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, subió 0.58% hasta 48,185.80 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 0.62% a 6,824.66 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.83% a 22,822.42 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que mantendrá recursos militares en Oriente Medio hasta que se alcance un acuerdo de paz y le advirtió a Irán de una escalada si incumple. Pero, Israel bombardeó Líbano, generando dudas sobre los diálogos.

Indicadores clave

En la jornada se publicaron datos clave. Los inversionistas recibieron el reporte del índice de precios del gasto en consumo personal o inflación PCE, el indicador predilecto de la Reserva Federal, que aceleró a 0.4% en febrero, en un dato en línea con lo esperado.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 0.5%, una cifra por debajo de las proyecciones, en el cuarto trimestre, mientras que la cantidad semanal de nuevas solicitudes de ayudas por desempleo se incrementó en 16,000 a 219,000 la semana pasada.

Sectores y emisoras

Nueve de los 11 sectores principales del S&P subieron. Las empresas de consumo discrecional (+2.39%) sobresalieron, ante un impulso del gigante Amazon.com (+5.60%), seguidas por las industriales (+1.18%). El sector de energía (-0.81%) encabezó los descensos.