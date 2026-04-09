EU ofrece prestar hasta 30 millones de barriles de crudo de ‌su Reserva Estratégica

El Gobierno ⁠de Donald Trump anunció el jueves que ⁠estaba ofreciendo prestar hasta 30 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de ⁠West Hackberry, lo que supone ⁠la tercera convocatoria de propuestas a las empresas desde que los precios del combustible se dispararon a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las empresas pueden presentar propuestas para intercambiar petróleo de la SPR hasta las 16:00 GMT del 13 de abril, según un documento publicado en la página web del Departamento de Energía.

Estados Unidos está liberando petróleo de su reserva estratégica como parte de un acuerdo con 32 países de la Agencia Internacional de la Energía para liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas con el fin de aliviar las presiones sobre el suministro debidas a la guerra con Irán.

El ⁠petróleo de la SPR se ⁠está liberando en ⁠forma de préstamos que las empresas devolverán con más barriles ⁠como prima, un sistema que, según el Departamento de Energía, ayudará a estabilizar los mercados "sin coste alguno para los contribuyentes estadounidenses".

En última instancia, Estados Unidos pretende prestar 172 millones de barriles de la SPR para su entrega durante de este año y hasta 2027, ⁠como parte del acuerdo de la AIE.