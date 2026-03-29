Incentivar uso de energías limpias y viabilidad del litio, retos en Puebla: AEEP

Puebla, Pue. Incentivar a que más empresas en Puebla usen energías limpias, atraer inversiones en generación de energía eólica o fotovoltaica y ver si el litio que hay en la entidad es explotable, son algunos de los proyectos en este 2026 para el estado.

El director de la Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP), Rodolfo Camacho Hernández, contó a El Economista que están trabajando en diferentes proyectos con una estrategia transversal que generen resultados a corto y mediano plazo.

Uno de esos, contó, es dar incentivos a las empresas para que migren a las energías limpias a partir de instalar paneles solares, que es lo más rápido, y el otro esquema es que reciban el suministro a partir de los parques solares y eólicos que están instalados en Puebla.

Indicó que el gobierno del estado a través del AEEP está dando seguimiento a las empresas que quieren producir su propia energía. Uno de esos casos es la planta AUDI, ubicada en el municipio de San José Chiapa.

Ahondó que esa empresa automotriz alemana está buscando “la descarbonización” de su fábrica y que en el 2030 opere al 100% con energía eléctrica.

AUDI y su parque fotovoltaico

Bajo este contexto, dijo que a la firma de los cuatro aros aprobó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su parque fotovoltaico, proyecto que estuvo parado cinco años pese a que estaba construido.

Indicó que el gobierno estatal intervino para que se diera el visto bueno, pues se trataba de una inversión aplicada, pero sin operar.

Con este caso en San José Chiapa, las empresas que están dentro de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, como se denominó al Polo de Desarrollo para el Bienestar, trabajen con energías renovables.

“Nosotros estamos incentivando el uso de energías limpias. Entonces, también vamos a buscar que tengan un beneficio en su productividad y competitividad”, destacó.

Asimismo, comentó que se tiene casi terminada la subestación, para proveer de 60 megawatts, la cual tuvo un costo superior a los 178 millones de pesos.

Garantizar servicios en Polo de Desarrollo

Camacho Hernández comentó que el gobierno del estado está apostando por garantizar todos los servicios en el polo de desarrollo designado para que lleguen más inversiones y el suministro de energía es uno de los requisitos imprescindibles.

Comentó que el gas natural se tiene garantizado, porque pasa por San José Chiapa el gasoducto del noreste. “De hecho, nosotros trabajamos para ver en qué cantidad tenemos este gas y de qué manera todas las empresas que lleguen a instalarse cuenten con este suministro”.

Aseveró que el polo de desarrollo de Puebla es el más avanzado, con las condiciones para que las empresas se instalen y los clústeres también vean oportunidades de inversión.

Litio en Puebla

Por otro lado, comentó que el gobierno del estado busca con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizar un estudio más amplio para determinar si la cantidad de litio que hay en Puebla es suficiente para proveer.

El director de la AEEP explicó que en la zona de Izúcar de Matamoros, al sur del estado, hay presencia de litio, sólo falta comprobar el volumen y si es financieramente viable su extracción.

Contó que hay estudios realizados por el Instituto de Geociencias de la UNAM, pero se requiere algo más amplio.

"Los resultados fueron favorecedores para el estado. Sí, se encontró cierta cantidad de partes por millón de litio en las rocas que se analizaron", expuso.

Mencionó que, ante los resultados del informe científico, la siguiente etapa comprendería un estudio técnico en colaboración con LitioMx, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que es el único facultado para extraer y explotar el recurso, a fin de determinar si es financieramente viable, ahondó.

Insistió que, en un estudio más a fondo, con perspectiva geofísica se verá qué cantidad hay de litio, si es explotable y si vale la pena económicamente.

El año pasado, se hizo la exploración en Izúcar de Matamoros, a raíz del convenio que firmó la Agencia de Energía del Estado de Puebla con el Instituto de Geociencias de la UNAM para realizar un informe científico y determinar la ubicación, tamaño y concentración de anomalías geológicas de litio.