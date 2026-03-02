Empresas de AMCHAM mantienen inversiones en Jalisco pese a violencia reciente

Guadalajara, Jal. Tras los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero, el Consejo de Grandes Empresas Americanas afiliadas a la American Chamber of Commerce (AMCHAM) capítulo Guadalajara confirmó que no detendrá ni pausará sus proyectos de inversión en Jalisco.

"Sobre la perspectiva de inversión en mediano y largo plazo, todos absolutamente confirmaron que no ven ninguna razón para detener nuevas inversiones o pausar proyectos actuales en el estado", comentó a El Economista, Ernesto Sánchez Proal, presidente de AMCHAM capítulo Guadalajara.

Subrayó que el Consejo, integrado por 16 compañías grandes de capital estadounidense establecidas en el estado, sostuvo una reunión extraordinaria el jueves 26 de febrero, con el objetivo de analizar el impacto de los acontecimientos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrido en el municipio de Tapalpa.

A la sesión fueron convocados, junto con el Consejo, los integrantes del Comité de Seguridad del capítulo Guadalajara, conformado principalmente por los directivos de seguridad de las empresas y que mantiene contacto constante con autoridades en esa materia de los gobiernos estatal y municipales, así como la Guardia Nacional.

Las compañías participantes que pertenecen principalmente a sectores como manufactura avanzada y servicios, analizaron primero el contexto de emergencia y el reporte del Comité de Seguridad sobre el origen de los eventos. Tras la revisión, se concluyó que "no hubo una afectación logística mayor en sus operaciones".

De acuerdo con el Consejo de Grandes Empresas de AMCHAM, los impactos no fueron graves y la principal afectación, dijo, se concentró en la movilidad del personal, particularmente por la falta de transporte público, lo que obligó a enfocar los protocolos en el traslado seguro de empleados y en el resguardo de quienes debían permanecer en sitio.

"Enfatizar que las empresas americanas están muy contentas con el desempeño de seguridad y con la coordinación que se ha tenido tanto del gobierno del Estado como con el gobierno federal; hace falta mucho por hacer, sí hay afectaciones sobre todo a la carga, pero están viendo que hay progreso. La misma reacción la hemos recibido de la Embajada (de Estados Unidos en México), la coordinación en temas de seguridad con el gobierno federal ha sido positiva", puntualizó Sánchez Proal.