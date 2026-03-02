El Mencho murió por impactos en el pecho, abdomen y piernas

Concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado 22 de febrero en un operativo militar para su captura fue entregado de manera formal el fin de semana a sus familiares.

“La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén "N" a sus familiares.

“Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, cita el comunicado de prensa oficial emitido por el ente autónomo.

De acuerdo con el acta de defunción, el Mencho murió a las 10:30 horas del domingo 22 de febrero de 2026 a causa de un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores”.

El gobierno de México informó en su momento que la operación realizada de manera exclusiva por elementos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que resultó en el abatimiento del Mencho, derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos de América.

Vinculación

También mediante comunicado de prensa, la FGR informó ayer de la vinculación a proceso de Andrés "N" y Genaro "N", quienes fueron detenidos en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, lugar de la cruenta batalla entre elementos militares y narcotraficantes en que cayó el sanguinario capo oriundo de Aguililla, Michoacán.

A ambos presuntos delincuentes les fue impuesta “la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron internos en el Cefereso Número 1 ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria’”.

Según el comunicado, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, expuso los argumentos vinculatorios suficientes por lo que Andrés "N" fue llevado a proceso por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El aseguramiento de Genaro "N" por las autoridades federales obedeció también a su probable comisión de los ilícitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores, también de uso exclusivo militar.