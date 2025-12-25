T-MEC podría penalizar insumos chinos y redefinir la inversión en Jalisco: AMCHAM

Guadalajara, Jal. La próxima revisión del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no apunta a una renegociación profunda, pero sí podría traer ajustes relevantes en uno de los capítulos más sensibles para la industria instalada en Jalisco: las reglas de origen.

El presidente de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) capítulo Guadalajara, Ernesto Sánchez Proal, comentó a El Economista que el consenso entre directivos de grandes empresas estadounidenses con operaciones en la entidad, es que el proceso será una revisión técnica del acuerdo, aunque con un endurecimiento significativo en el contenido regional, particularmente en lo relacionado con insumos provenientes de Asia, y en especial de China.

“No se sabe todavía cómo va a quedar esto pero, muy probablemente en esta revisión, se penalice de una manera más grande el contenido de componentes que provengan de China”, subrayó el presidente de AMCHAM.

Explicó que dichas conclusiones se desprenden de la reunión del Consejo de Grandes Empresas Americanas de la AMCHAM Guadalajara, realizada a inicios de diciembre, en la que se analizaron los resultados de una visita del consejo directivo de esa cámara a Washington.

Durante esa gira, se sostuvieron encuentros con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), funcionarios del Departamento de Estado, así como congresistas y senadores involucrados en la agenda comercial bilateral.

De acuerdo con Sánchez Proal, la retroalimentación obtenida fue positiva y refleja una alta satisfacción del gobierno estadounidense con la colaboración de México en temas comerciales y, particularmente, en asuntos de seguridad. No obstante, el mensaje fue claro en cuanto a la intención de Estados Unidos de reducir la dependencia de componentes fabricados fuera de la región del T-MEC.

Capital asiático

El presidente de AMCHAM sostuvo que, además, se ha comenzado a especular que el origen del capital podría incorporarse como un criterio adicional dentro de las reglas de origen, lo que tendría implicaciones directas para Jalisco como destino de inversión extranjera.

“Esto no es algo determinante, pero es algo que pudiera darse en esta revisión del T-MEC. Eso tendría implicaciones grandes porque hay empresas que son de capital asiático que están planeando tener operaciones aquí en el país y aunque tengan insumos que cumplan reglas de origen, por ser de capital fuera de la región, pudieran ser penalizadas también. Esto es una especulación, todavía no es algo concluyente pero hay señales de eso”, puntualizó el empresario.