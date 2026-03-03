Donald Trump le dice al mundo que no es cobarde

Washington. En el tercer día de ofensiva. el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva "gran ola" de ataques.

Aunque por el momento la operación se ha centrado en ataques con misiles y bombas, Trump se negó a descartar el envío de tropas terrestres, una opción considerada en general mucho más arriesgada en términos de posibles bajas.

“No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso”, declaró Trump al New York Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.

Trump anticipó también una escalada durante una entrevista con CNN el lunes.

"Ni siquiera hemos comenzado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado", dijo sin dar más detalles. "Está por llegar".

Desde la Casa Blanca, el republicano agregó que Estados Unidos podría mantener la ofensiva más allá del plazo de un mes del que habló públicamente. “Tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos”.

“Ya no estarán a salvo”

Por su parte, los Guardianes de la Revolución advirtieron a Estados Unidos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo", en el tercer día de una guerra en la que fue abatido el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado" y que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares".