IA y la holoportación podrían democratizar la neurocirugía

São Paulo.- En un hito que marca un antes y un después para la medicina en América Latina, la doctora Giselle Coelho, directora científica del Instituto EDUCSIM (institución especializada en el desarrollo de nuevas plataformas de enseñanza) y neurocirujana del Hospital Sabará, presentó los avances de una tecnología que parece extraída de la ciencia ficción, pero que ya está salvando vidas: la holoportación (transmisión holográfica) y el uso de mentores médicos mediante avatares con inteligencia artificial (IA).

Con una trayectoria académica que incluye doctorados en la Universidad de São Paulo y Harvard, y su actual rol como fellow en Stanford Mayo, Coelho expuso en el foro internacional Medtronic Mind 360 cómo la educación impulsada por la tecnología está rompiendo las barreras geográficas y económicas para llevar excelencia médica a las comunidades más remotas, como la selva amazónica.

En el corazón tecnológico de São Paulo, Brasil, el encuentro se convirtió en el epicentro de la innovación médica global. Bajo la premisa de "Redefinir el futuro de la salud". La conferencia magistral de la neurocirujana Giselle Coelho no solo capturó la atención de los especialistas presentes, sino que trazó una hoja de ruta clara sobre cómo la tecnología de vanguardia está rompiendo las fronteras de la atención médica de alta especialidad.

Un mentor virtual en el quirófano

La tecnología de holoportación (transmisión holográfica) permite que un especialista, ubicado a miles de kilómetros, sea proyectado en tiempo real como un holograma tridimensional en un quirófano o centro de simulación. Durante la ponencia, Coelho destacó la colaboración con el doctor David Freeman, de Mayo Clinic, quien interactuó en vivo mediante esta tecnología.

"El residente puede usar un visor y ver al profesor a su lado, no como una videollamada plana, sino como una presencia física digital que camina por la sala y guía sus manos", explicó la doctora.

Esta innovación se complementa con StarX, un sistema de IA desarrollado en Estados Unidos que puede operar 100% offline. Esto es crucial para áreas sin internet, donde una pequeña caja procesadora permite realizar triages y consultas diagnósticas en idiomas locales (como el portugués o español) utilizando datos de instituciones líderes a nivel global, lo que se define como un paso para la democratización de la salud.

132 vidas transformadas

Más allá de la teoría, los resultados son contundentes, pues el trabajo de la doctora y todo el equipo que con ella participa ya cuenta con 132 bebés operados con éxito mediante técnicas de neuroendoscopia apoyadas por estas plataformas. Con un 92% de tasa de éxito, logrando que estos niños crezcan libres de válvulas de derivación (shunts).

La especialista mencionó que en el proyecto ha habido una inversión de 600 mil dólares, pero que se traduce en una reducción drástica de complicaciones y costos hospitalarios a largo plazo.

El avatar como "maestro eterno"

Uno de los puntos más fascinantes fue la creación de un avatar del doctor Benjamin Warf (Harvard). Mediante la captura de movimiento y el entrenamiento de modelos de lenguaje con más de 150 preguntas y respuestas específicas, gracias a esto, hoy los médicos pueden entrenar con el "gemelo digital" del experto.

Para los médicos, trabajar con esta tecnología se siente como una "democratización del conocimiento". El entrenamiento permite que un residente cometa errores en un simulador de bebé hiperrealista (que respira y sangra) bajo la tutela del avatar, antes de tocar a un paciente real. Esto reduce la curva de aprendizaje de años a meses en cualquier parte del mundo.

A través del proyecto NeuroKids, del cual Coelho es mentora, se ha logrado capturar los movimientos y el conocimiento de Warf, una eminencia en neuroendoscopia. Mediante el uso de visores de realidad mixta, un residente en Brasil puede operar un simulador mientras ve el avatar del doctor Warf a su lado, dándole instrucciones en tiempo real.

"El residente puede preguntarle al avatar sobre una complicación específica y la IA, entrenada con las respuestas directas del profesor, responde con su voz y gestos", detalló la doctora. Esta interacción "asíncrona" permite que el legado de los grandes maestros de la medicina se multiplique infinitamente, entrenando a miles de cirujanos simultáneamente sin que el experto tenga que viajar.

De Brasil para el mundo y más allá

Aunque el proyecto comenzó en Brasil, su desarrollo conjunto con centros en Estados Unidos lo ha escalado a niveles locales como comunidades del Amazonas y globales, pues incluso esta tecnología está siendo probada para misiones espaciales de la NASA, donde la falta de conexión con la Tierra (delay de 22 minutos hacia Marte) hará indispensable tener un médico virtual de IA a bordo.

La doctora Coelho cerró su intervención con una visión inspiradora: el futuro de la alta especialidad no depende de dónde nazca el médico o el paciente, sino de la capacidad de conectar el talento mediante una inteligencia artificial presente en todos los niveles.