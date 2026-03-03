Prevención de violencia, sin cumplirse

En el marco de una reducción de homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras oficiales, la violencia letal en México ha cambiado de forma; se invisibiliza en las estadísticas y se ensaña con jóvenes, personas buscadoras de desaparecidos y actores clave para la construcción de paz, así lo concluye el informe Geografías de la Crueldad, síntesis analítica de las Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida 2025, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México y México Evalúa.

El informe advirtió que las fronteras entre Estado y crimen se difuminan; esto debido a policías que operan como cárteles, fuerzas de seguridad que se retiran antes de masacres y registros oficiales manipulados. Además, se advirtió que la prevención sigue siendo “promesa incumplida”, pese a la evidencia internacional de su efectividad.

También, en el documento que analiza debates realizados del 26 al 28 de noviembre de 2025, con más de 35 especialistas, se reconstruye cómo el homicidio no es un fenómeno aislado, sino el nodo visible de un sistema que incluye desapariciones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y ataques a quienes documentan o denuncian la violencia.

“Desde el punto de vista de su función económica, el homicidio no es una sola cosa. No es lo mismo el asesinato de un presidente municipal que el de un joven que ha sido secuestrado de un anexo”, afirmó el antropólogo Claudio Lomnitz de la Universidad de Columbia.

Además, explicó que los gobiernos miden delitos, pero no comprenden la función social de la violencia en economías ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión o el control territorial. Por eso, una baja en homicidios puede convivir con un aumento de extorsiones o desapariciones sin que ello signifique paz.

Desde esta perspectiva, fenómenos como la desaparición forzada, el desplazamiento interno, la extorsión y el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes no son efectos colaterales, sino manifestaciones de un mismo continuo de violencia que se entrelaza en las disputas por el control territorial.

En Zacatecas, por ejemplo, la militarización se correlacionó con una reducción de los homicidios, pero disparó las desapariciones, situando al estado con los indicadores más altos del país en 2023-2024. En Jalisco, los homicidios dolosos cayeron 32% en el periodo 2024-2025, mientras que las personas desaparecidas aumentaron un 231 por ciento.

Poblaciones vulnerables

Otro eje central de las jornadas fue la violencia letal dirigida contra poblaciones y actores específicos. Los niños, niñas y adolescentes son un blanco persistente, con 817 asesinatos registrados en 2025, lo que equivale a 2.2 asesinatos diarios, una cifra superior a la de países en conflicto armado.

La violencia también se dirige contra "quienes construyen paz". Se documentaron 33 asesinatos de personas buscadoras de desaparecidos entre 2010 y 2025, concentrándose 21 de ellos a partir de 2021.

El 45% de las agresiones contra periodistas son cometidas por autoridades, y el 85% de los asesinatos de prensa permanecen en la impunidad.