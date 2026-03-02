Jalisco mantiene el 95% de los eventos programados este año

La Copa Mundial de Clavados 2026, en Jalisco, será reprogramada, la decisión responde a un acuerdo entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Comité Olímpico Mexicano y World Aquatics con el objetivo de garantizar la participación de las potencias mundiales de la disciplina.

El gobierno estatal y las instituciones involucradas revisan las agendas competitivas para confirmar próximamente el nuevo periodo en el que Guadalajara y Zapopan recibirán a la élite de los clavados.

La confirmación ocurre en un contexto de reactivación del sector turístico, luego de los hechos violentos registrados el pasado domingo 22 de febrero, que afectaron temporalmente la conectividad y la movilidad en la entidad.

Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco, desde el malecón de Puerto Vallarta, ofreció un balance positivo, “a las 48 horas del incidente ya teníamos nuestros destinos completamente operativos en normalidad”.

Durante la emergencia, la propagación de noticias falsas generó una percepción de riesgo mayor al real, “tuvieron un impacto más grande de lo que realmente sucedió”, dijo en entrevista.

Sobre las afectaciones económicas, señaló que “es muy pronto para tener cifras, se espera una baja en los factores de ocupación, pero no es tan grande como lo hubiéramos esperado. Sigue llegando turismo a Vallarta, y Guadalajara se está recuperando más rápidamente”, compartió.

A pesar de la contingencia, la entidad logró conservar más el 95% de las actividades programadas para 2026 en la región. Sólo para marzo, hay más de 75 reuniones programadas, entre congresos, convenciones, competencias deportivas, eventos gastronómicos, exposiciones y encuentros empresariales.

“Muy pocos organizadores son los que han expresado su cancelación, sobre todo los que estaban muy inmediatos”.

Saldo blanco

El sector turismo reportó saldo blanco, “no hubo ninguna afectación o ningún incidente con turistas, fuimos informando el proceso de reactivación del destino, el proceso de recuperación de vuelos, etcétera, y ahora estamos en una fase de promoción”.

Durante el fin de semana, Jalisco recibió el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el trofeo original de la Copa del Mundo, elaborado en oro macizo de 18 quilates, estuvo en exhibición durante cuatro días, del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara.

El estado se alista para recibir a aproximadamente 3 millones de visitantes durante los 29 días que dure la justa deportiva trinacional, que compartirán México, Canadá y Estados Unidos.