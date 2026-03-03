La ONU dejó de cumplir con su labor en el orbe

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, tras los bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y la respuesta de Teherán con ataques a países del Golfo donde existen bases militares de Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ha perdido cada vez más fuerza” y urgió a recuperar el papel de la diplomacia multilateral para evitar una guerra de mayores dimensiones.

“La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar, y eso no puede ser”, indicó.

La mandataria recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del organismo internacional fue garantizar un espacio donde cada nación tuviera la misma representación. Sin embargo, sostuvo que actualmente se vive una situación en el que consideró indispensable recuperar la política diplomática multilateral.

Sus declaraciones se dan luego de que Washington anunciara que sus operaciones militares contra Irán podrían prolongarse por al menos cuatro semanas, mientras Teherán respondió con bombardeos contra países del Golfo —entre ellos aquellos que albergan bases estadounidenses— y contra Israel. La tensión se intensificó tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la movilización de reservistas israelíes.

Sheinbaum Pardo lamentó las consecuencias humanitarias de los ataques y subrayó que las víctimas son, en última instancia, los pueblos.

“Es triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas”, expresó.

Añadió que en todos los países “quienes sufren son los pueblos”, por lo que reiteró que la posición histórica de México es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras.

“Por eso el llamado de México, elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz”, enfatizó.

Defensa de la autodeterminación

Ante una pregunta sobre la autodeterminación de los pueblos, la presidenta rechazó la idea de que el mundo requiera un “libertador”.

“No, un libertador, no una persona, no, es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas, no sólo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas”, señaló.