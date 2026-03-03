Revisan a 92 aspirantes a la Auditoría Superior

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, arrancó con el proceso de revisión de los requisitos de los 92 aspirantes que buscan la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

No obstante, se advirtió que cerca de 20 de estos aspirantes no cuentan con la documentación completa para seguir a la siguiente etapa, por lo que las y los diputados integrante de esta comisión acordaron darles un plazo de dos días para aclarar o precisar las observaciones señaladas y entregar la información requerida de manera presencial en las instalaciones de la Comisión.

Y en caso de no atenderse la prevención en tiempo y forma, la solicitud de registro correspondiente se tendrá por desestimada.

De igual forma, se adelantó que fueron desechados cinco aspirantes por no cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria.

Sobre este proceso, el presidente de esta comisión, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), resaltó la demanda que generó dicha convocatoria, pues indicó que en 2018 se inscribieron 43 aspirantes y este año fue más del doble con 92 registros, “lo cual nos pone en un contexto histórico”.

Destacó que esa participación “no habría sido posible si la ciudadanía considerará que hay sesgos”.

Por otro lado, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), consideró que las personas que entregaron su documentación, y que sí cumplieron con todos los requisitos pero que hicieron en formato libre la carta de aceptación de las bases, deben ser aceptadas, pues advirtió que “dejar fuera a las personas por haber ocupado o hecho un formato libre es un proceso de exclusión muy claro por el que podría ser, incluso, impugnado este proceso”.

Los aspirantes

Entre los aspirantes para ocupar este cargo destacan el actual titular de la ASF, David Colmenares, quien busca su reelección por otros ocho años.

Además de María de la Luz Mijangos Borja, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR); Gerardo Lozano, exauditor especial de Cumplimiento Financiero; Agustín Caso, exauditor especial de Desempeño y José Juan Serrano, personaje cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se desempeñó como contralor de la Ciudad de México durante la administración de la ahora presidenta de la República.