PRI, ¿sin centenario?

Silente, el Partido Revolucionario Institucional llegará a su 97 aniversario sin aliados. Del bloque electoral que hace dos años quiso frenar a Claudia Sheinbaum poco queda: el PAN ha decidido suspender su participación en coaliciones, por lo menos hasta el 2027, y el PRD se extinguió, afectado por un acuerdo cupular que le impidió conseguir los votos suficientes para refrentar su registro nacional.

Desde el “Plan A” de la reforma electoral, planteada por el lopezobradorismo, Morena y sus aliados insistieron en la eliminación de los plurinominales, la reducción de los costos de los comicios y la sustitución de los consejeros del INE. Alejandro Moreno Cárdenas ya había cumplido un quinquenio en la dirigencia nacional del PRI y entonces —como sus homólogos del PAN y del PRD— se manifestó contra cualquier cambio en esa dirección.

En realidad, el priismo se opuso al paquete de reformas estructurales propuesto por la Cuarta Transformación, que se extendía al sector energético y al Poder Judicial. En la materia político-electoral, Alito sostuvo entonces que los plurinominales —que representan al 60% de la población— sirven para dar proporcionalidad y equilibrar la integración del Congreso de la Unión. Eliminarlos —insistió— daría más poder al partido dominante, en este caso Morena.

La disminución del financiamiento público para el sistema de partidos era otro de los temas que más preocupaban a la dirigencia priista. En el 2021, cuando ya la austeridad era uno de los criterios rectores, las prerrogativas para los partidos políticos eran de 5,821 millones de pesos. Una tercera parte, señalaba Alito, de la partida presupuestal destinada entonces a Jóvenes Construyendo el Futuro o apenas una cuarta parte de la inversión en Sembrando Vida.

Ese año ocurrió el cambio que trastocó el sistema electoral. Después de las elecciones intermedias del lopezobradorismo, el PAN y el PRI consintieron la política de alianzas que los llevó a postular a Xóchitl Gálvez en las presidenciales del 2024, mientras el Movimiento Ciudadano se había ubicado con una intención de voto del 12% —en los mismos niveles del partido blanquiazul, en esos momentos— y el Partido Verde registraba 5%, el doble de lo que conseguiría el PRD.

Aquella vez, la dirigencia tricolor se opuso a eliminar la sobrerrepresentación legislativa y pugnó por fortalecimiento del INE y los OPLE. En vísperas de que el Ejecutivo federal remita su iniciativa a la Cámara de Diputados, mantiene esas premisas.

Las reservas al decálogo de la Comisión Presidencial han sido notorias del PVEM y el PT, mientras que el rechazo del PRI y del PAN ha sido remarcado con puntualidad, aunque sin demasiada convicción. Y es que, al menos en para el bloque tricolor, los escenarios que construyen las encuestas de pronóstico electoral, son dramáticos.

En ruta a un bipartidismo, el sistema partidista tendría al PRI entre los partidos satélite en vísperas de su centenario. ¿O más bien, la pérdida del registro en el 2027?

Efectos secundarios

APENADOS. El evento del año, sin duda, el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, conmemorativo del centenario de Grupo Corona en México y producido por OCESA. Hubo dos detalles que empañaron esos esfuerzos: la fallida transmisión del evento por Capital 21, de la Ciudad de México, cancelada de último minuto por debido a las restricciones que se tuvieron por derechos de autor; y la conversión de la sede del Congreso capitalino en una sección VIP, lo mismo que la terraza del Palacio del Ayuntamiento.

EMBALADOS. Eber Betanzos, actual jefe de la Unidad Técnica de la ASF, encabeza una planilla que busca llegar al consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. El exsubsecretario de la Función Pública hará mancuerna con la ministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Arely Gómez González.