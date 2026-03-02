La Canacar reporta dos muertos y más de 200 camiones dañados tras operativo contra El Mencho

El nuevo presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, informó este lunes que, tras el operativo para detener Nemesio Oseguera (El Mencho), el pasado 22 de febrero, en los actos vandálicos murieron dos operadores de empresas asociadas, otros están desaparecidos y se quemaron o dañaron más de 200 camiones.

“La cuantificación de lo sucedido todavía no la tenemos todavía. Sabemos que cuando queman los camiones y es por causa de vandalismo no cubre el seguro la afectación y eso agrava la pérdida… incluso hay que ver también el tema de las mercancías que se transportaban”.

En el contexto de su toma de protesta, detalló que los hechos violentos que afectaron a los autotransportistas se presentaron principalmente en las carreteras de Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, por lo que fue algo muy focalizado.

Como un primer mensaje tras asumir el cargo en sustitución de Miguel Ángel Martínez Millán, el nuevo representante del sector afirmó: No vamos a permitir más muertes ni desaparecidos.

“Vamos a trabajar muy arduamente para nosotros. Somos expertos en movilización, en transporte, no en defendernos, pero sí debemos abonar con la experiencia que tenemos en los tramos donde está sucediendo esto y trabajar muy fuertemente con las autoridades de todos los niveles”, agregó.

Incluso, se comprometió a buscar el apoyo de empresas internacionales expertas en temas de seguridad y prevención en beneficio de sus agremiados, en línea con su perfil profesional: tiene más 20 años de experiencia en la industria del transporte y es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey cuenta con una maestría en Alta Dirección por el IPADE; además de especializaciones en Finanzas por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.

“Seré un informante de lo que sucederá en el autotransporte. Llegaremos con cifras sobre lo que suceda, pero también con propuestas. Serán propuestas de trabajo conjunto con dependencias de gobierno, con quien trabajaremos de la mano”, detalló.