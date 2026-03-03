Irán lanza drones contra embajada de EU en Riad

Washington. En el tercer día de la guerra, Estados Unidos e Israel, frente a Irán, exhiben su determinación a continuar las hostilidades y los países del Golfo han amenazado con responder si es necesario a la "agresión".

La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales, dijo el Ministerio de Defensa saudita en una publicación en X el martes, citando una evaluación inicial.

Una fuente cercana al ejército saudí dijo a la AFP, bajo condición de anonimato para poder abordar este tema delicado, que su defensa aérea interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el barrio diplomático de Riad.

La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".

Los Guardianes de la Revolución, el brazo armado ideológico de la república islámica, reivindicaron el ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Un general iraní amenazó con "incendiar cualquier barco" que intentara cruzar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio petrolero mundial, cerrado de facto debido a la guerra en Oriente Medio.

El ejército israelí, entre tanto, amplió sus operaciones al Líbano, al llevar a cabo masivos bombardeos en respuesta a un ataque del movimiento islamista Hezbolá en apoyo a Teherán. También declaró que ataca objetivos de Hezbolá en Beirut.

Israel también afirmó en la madrugada del martes haber "golpeado" la sede de la radio y televisión pública iraní (IRIB) en el norte de Teherán.

“La ventanas tiemblan”

Potentes explosiones resonaron en varios barrios de Teherán.

"Hoy están golpeando muy fuerte. Cada dos o tres horas, y dura alrededor de media hora. Las ventanas tiemblan. Casi todo el mundo cede al miedo", declaró a la AFP Elnaz, una habitante de Teherán de 39 años.

Irán, entre tanto, siguió lanzando misiles y drones hacia Israel, que ha prolongado el cierre de escuelas, oficinas y la prohibición de reuniones hasta el sábado. También se oyeron explosiones en varias ocasiones en Jerusalén.

Según los Guardianes de la Revolución, Irán atacó "60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares" estadounidenses e israelíes desde el sábado, entre ellos las oficinas del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Catar derribó dos bombarderos procedentes de Irán, un hecho inédito desde el inicio de la guerra, tras ataques con drones contra instalaciones de su compañía QatarEnergy, que suspendió su producción de gas natural licuado (GNL).

Kuwait sin embargo ha sido de los más afectados.

Tres aviones de combate estadounidenses que se estrellaron en ese país fueron abatidos "por error" por su defensa antiaérea, indicó el ejército estadounidense.

En Abu Dabi, se declaró un incendio en un depósito de combustible alcanzado por un dron.