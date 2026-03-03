Marco Rubio: fue ataque preventivo

Washington. Estados Unidos atacó a Irán "de manera preventiva" el sábado tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a los periodistas.

Rubio, quien se preparaba para informar a legisladores destacados, afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados.

"Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" (un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso), Rubio insistió en los planes israelíes.

"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado, vendrían inmediatamente por nosotros", expresó Rubio.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fue Israel quien llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

"Pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir", afirmó.

Rubio señaló, además, que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento de la república islámica de Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

“Guerra innecesaria e idiota”

El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar esta semana una serie de resoluciones destinadas a limitar los poderes de Donald Trump en la guerra que lanzó contra Irán, aunque la mayoría republicana probablemente logrará frustrar estas iniciativas.

Algunos parlamentarios aseguran querer reafirmar la autoridad del Congreso, único habilitado por la Constitución de Estados Unidos para declarar una guerra.

"Trump ha iniciado una guerra innecesaria, idiota e ilegal contra Irán", declaró en X el senador demócrata Tim Kaine.

El legislador había presentado a finales de enero una resolución destinada a ordenar a Trump obtener la autorización del Congreso para cualquier conflicto con Irán. El sábado pidió a los legisladores "regresar de inmediato" a Washington para votar el texto.

En una columna en Wall Street Journal el domingo, Kaine dijo que puede afirmar "sin rodeos que no había ninguna amenaza inminente de Irán contra Estados Unidos que justificara" la operación militar.

La cuestión de la "amenaza inminente" está en el centro del debate sobre la legalidad de la guerra que ordenó Trump.