Entierran al Mencho en Zapopan; fuerzas de seguridad despliegan operativo

En medio de un hermetismo oficial, autoridades federales desplegaron un operativo extraordinario de seguridad en la capital de Jalisco ante reportes del velorio, traslado y entierro de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la prensa local, el velorio se realizó en una funeraria de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo estrictas medidas de seguridad. Vehículos blindados, unidades artilladas y decenas de elementos de las fuerzas armadas custodiaron el recinto, con revisiones a quienes se acercaban.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación mostraron un féretro dorado —que presuntamente resguardaba los restos del exlíder criminal— así como el traslado presuntamente al cementerio Jardines Recinto de la Paz en Zapopan.

También, se explicó que durante el domingo y lunes, llegaron decenas de arreglos florales, muchos sin identificación del remitente. Algunos tenían formas de cruces, alas de ángel; aunque una imagen mostró un gallo con flores color rojas. Según reportes, fueron necesarias al menos cinco grúas para trasladar las coronas al camposanto.

Por otro lado, se mencionó que, en el panteón, el acceso fue restringido y únicamente ingresaron familiares y personas que acreditaron tener servicios pendientes en el panteón. Además, se relató que la ceremonia, estuvo acompañada por música regional y norteña, se extendió por cerca de una hora antes de la inhumación en una tumba a ras de tierra.

Agresión a estudiante italiano

En paralelo, también circuló un video, en redes sociales, que muestra a un presunto estudiante italiano quien habría ingresado al cementerio para intentar captar imágenes de la ceremonia y que relató que fue golpeado.

Las imágenes muestran que el joven resultó con el rostro ensangrentado y sufrió el robo de una mochila, dos cámaras y su teléfono celular, además de la fractura de dos dientes.

El presunto estudiante logró salir del panteón y fue auxiliado cerca de la entrada, donde había presencia de elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente recibió atención médica. Más tarde, según los reportes, parte de su equipo habría sido entregado al personal de seguridad del recinto.