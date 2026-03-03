León

En los rumbos de Durango, la Secretaría de Marina asestó un golpe a la producción de sustancias ilícitas. En inmediaciones de La Galancita, personal naval desmanteló dos laboratorios clandestinos, asegurando precursores químicos, ácidos y cerca de 200 kilogramos de presunto cristal. Con estas acciones, la Armada de México mantiene su vigilancia en la zona.

En el Colegio de Ingenieros Civiles, Roberto Capuano puso sobre la mesa algo interesante, menciona que en el Valle de México no falta agua, sino eficiencia operativa. Después de la crisis en el 2024, el experto señaló que el colapso no llegó porque aprendieron a estirar el recurso y a limpiar los vicios en el entonces Sacmex. Con menos quejas y mejor medición, el plan ahora es sanear fuentes locales y dejar de mirar solo al Cutzamala.