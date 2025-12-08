Empresarios de Puebla buscarán oportunidades de mercado en Centroamérica para 2026

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) en Puebla consideró importante buscar nuevos mercados en el extranjero, por lo que planearía una misión comercial a Centroamérica en el 2026, a la cual invitarían socios de textiles, alimentos, bebidas, medicamentos e instrumental para cirugías.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo en la entidad, expuso que la incertidumbre económica por la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), obliga a buscar otras economías que, en el caso de países centroamericanos tienen una mayor flexibilidad para hacer negocios.

Mencionó que esa zona está abierta a cualquier acuerdo comercial y que puede traer más beneficios a corto plazo en lugar de buscar mercado solo en Estados Unidos.

Expuso que las condiciones de acuerdos son factibles, por ello tienen que hacer esa misión comercial en los primeros seis meses del próximo año.

Bonilla Yunes mencionó que se encontró la oportunidad de exportar a Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador y Honduras, donde los empresarios de esos países han visto la calidad de los artículos que se elaboran y que son acordes a los consumidores que han migrado a territorio mexicano o viajan en forma constante por cuestión de vacaciones.

“Hay otra propuesta de emprender exportaciones con firmas brasileñas, las cuales tienen un proyecto comercial en Centroamérica, pero que aún se analiza respecto a los beneficios económicos que deje, porque sería un intermediario”, ahondó.

Reconoció que no todos tienen la capacidad de exportar, por lo que se dejará abierta la invitación a los socios interesados, a quienes se les debe avisar con tiempo de la misión comercial.

Ahondó que ciertos productos tendrán más éxito que otros, lo cual dependerá de tiempos de entrega y condiciones de pago entre las empresas negociadoras. Comentó que se tienen 2,277, de los cuales 30% son fábricas de textiles, ropa, alimentos, quirúrgicos, entre otros, mientras que el resto están conformado por negocios de servicios varios, restaurantes, y hoteles.

Indicó que la situación de incertidumbre con Estados Unidos también representa oportunidades en comercio exterior, porque en algunos países de Centroamérica hay muchas similitudes de mercados.