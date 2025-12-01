COE pide a gobierno de Puebla dar preferencia a productores locales en ferias

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) en Puebla exhortó al gobierno del estado que dé preferencia a productores locales para la promoción en ferias que realice o asiste con alguna representación a otros estados o países.

César Bonilla Yunes, presidente de la agrupación, consideró que los empresarios locales deben mostrar lo que hacen, ya que ayudará a que tengan nuevos clientes.

Mencionó que en el caso de Puebla pedirán a las secretarías de Desarrollo Económico y Rural que destinen más espacios a productores locales en las exposiciones y ferias que se planteen para el 2026.

Y es que hay quejas de que también son caros los stands para los participantes, por lo que no todos pueden pagarlos.

El dirigente empresarial consideró importante incentivar a los empresarios para que participen en este tipo de eventos, ya que son pocos los que se hacen al año.

Indicó que, pese al esquema de comercio virtual, todavía hay quienes prefieren hacerlo de manera presencial, lo que lleva a generar condiciones para que realicen sus actividades.

La propuesta del COE va encaminada a la creación de pabellones dirigidos al sector industrial, agropecuario e incluso de comerciantes populares.

Aseveró que hay la disposición de los pequeños y medianos empresarios por participar, siempre y cuando haya el apoyo de las autoridades para darles más espacios a los que tengan negocios formales y que cumplan con obligaciones patronales.

Bonilla Yunes dijo que la participación se genera a partir de ofrecer incentivos a los productores, cuyo trabajo no siempre es bien retribuido.

Confió que en el 2026 cuando se prevén más eventos de exposiciones sobre todo la Feria de Puebla, haya los espacios suficientes para productores locales, pues hay más de un millón de visitantes.