Consultas en Estados Unidos arrojan 75% a favor de mantener el T-MEC y 2% en contra

Las consultas organizadas por el gobierno estadounidense arrojaron que más de 75% de los participantes se pronunció a favor de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Solo 2% se manifestó en contra y el porcentaje restante no tuvo una posición determinante al respecto.

En suma, participaron 150 personas en las consultas presenciales celebradas en Washington del 3 al 5 de diciembre, mientras que previamente se recibieron 1,530 cartas.

La Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) organizó el evento presencial, recibió las misivas y, a partir de ello, presentará un informe al Congreso estadounidense a principios de enero próximo.

Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), comentó que ha trascendido la posibilidad de que ese informe se realice verbalmente y a puerta cerrada, lo que mantendría cierta incertidumbre.

Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.Cortesía

Las partes interesadas del sector privado esperan que el informe de la USTR al Congreso se haga por escrito y aclare la perspectiva de la Administración del presidente Donald Trump respecto a la revisión del T-MEC

En una rueda de prensa organizada por el Comce, Smith comentó que se ha previsto que este informe ofrezca claridad de lo que pedirá Estados Unidos a México y Canadá y respecto a si propondrá revisarlo o renegociarlo total o parcialmente.

Consideró que probablemente Trump buscará ejercer una “alta presión” a los funcionarios de México y Canadá a través de comentarios en redes sociales o con la amenaza o incluso la acción temporal de sacar a Estados Unidos del T-MEC.

Pero Smith dijo que no cree que Trump busque realmente terminar con el T-MEC, entre otras razones, porque México es indispensable para que Estados Unidos pueda competir económicamente contra China.