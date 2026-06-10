Sector obrero y patronal unifican criterios en la OIT ante reto de la IA y productividad en México

Las representaciones del sector patronal y obrero de México formalizaron su participación en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, foro donde expusieron sus respectivas agendas orientadas al futuro del empleo, la productividad y el uso de las tecnologías en las relaciones laborales.

Por parte del sector patronal, la delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, intervino en la sesión plenaria para presentar las acciones realizadas en materia de diálogo social. El representante empresarial expuso el impacto del incremento al salario mínimo acumulado desde el año 2015, así como las modificaciones implementadas en la legislación sobre subcontratación para aportar certidumbre jurídica al mercado laboral.

Asimismo, la representación de los empleadores detalló las actividades del Consejo Social, Económico y Ambiental, organismo mediante el cual se busca estructurar propuestas tripartitas destinadas a elevar la productividad y fortalecer las condiciones de las unidades económicas en el país. Los integrantes de este sector sostuvieron encuentros con directivos de la Organización Internacional de Empleadores y autoridades gubernamentales de diversos países para abordar temas relacionados con la economía digital, la formalidad y la capacitación laboral.

De manera paralela, la representación del sector obrero, conducida por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a través de su secretario general, Tereso Medina Ramírez, delineó sus prioridades internacionales enfocadas en la defensa del empleo formal y la regulación de la inteligencia artificial. La postura del sindicato obrero ante el foro global enfatizó la necesidad de mantener la estabilidad laboral y de incorporar los avances tecnológicos bajo un esquema que priorice la calidad de vida de las personas trabajadoras.

La delegación sindical expuso los retos actuales del sector, entre los que se encuentran la conservación de las plazas de trabajo existentes y el desarrollo de una transición tecnológica que sitúe las decisiones económicas en función del bienestar social. Ambas organizaciones coincidieron en el uso del diálogo social y el tripartismo como los mecanismos disponibles para la resolución de las problemáticas laborales y la construcción de acuerdos en el contexto de la economía global.