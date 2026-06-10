Necesario incentivar la formalidad laboral, Secretaría del Trabajo de Querétaro

Querétaro, Qro. Tras el crecimiento de la economía informal de Querétaro -que se refleja en el alza del empleo y las remuneraciones bajo ese esquema-, es necesario que los gobiernos municipal, estatal y federal impulsen acciones que favorezcan a la formalidad laboral, refirió la secretaria estatal del Trabajo (ST) Liliana San Martín Castillo.

Las reformas federales en materia laboral -argumentó- han representado una mayor carga regulatoria para las empresas y, en consecuencia, estarían presionando al empleo formal.

“Cuando haces un movimiento en el contexto laboral (se) tienen que cubrir todas las facetas posibles; si el hecho de imponer distintas cargas al empleador, como lo hemos visto a través de la implementación de distintas reformas que -si bien han abonado a mejorar la condición laboral de los trabajadores- esto es positivo, sin embargo, hay una carga adicional con la que el empleador no está transitando”, pronunció.

La secretaria estatal pugnó por brindar acompañamiento a los empleadores para que estén en condiciones de absorber las nuevas disposiciones laborales.

“Y ahí es donde hay que hacer otro nivel de acompañamiento, no solamente el gobierno federal, los estatales y los municipales, que vayamos favoreciendo esquemas de formalidad. Y por eso es importante contar con un programa estatal del empleo, robusto”, declaró.

El sector servicios es uno de los más propensos a realizar contrataciones informales, en las que los trabajadores carecen de prestaciones.

Aunque aumentaron a doble dígito los ingresos de las personas que laboran en la informalidad, la titular de la ST declaró que las personas que se emplean en estos esquemas carecen de prestaciones.

“Yo no diría que ganan más bajo un esquema de informalidad, no hay forma, porque efectivamente reciben una percepción más inmediata, pero dejan de recibir un universo de prestaciones y esto no es ganar más, ahí perdemos todos”, afirmó.

Los puestos de trabajo en la economía informal -que suma al sector informal y a las otras modalidades de la informalidad- crecieron 5.8% a tasa anual, en el cuarto trimestre del 2025, situando a Querétaro como el octavo con mayor alza, conforme a las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef).

Las remuneraciones en la economía informal aumentaron 16.2%, en el último trimestre del 2025, fue la tercera variación más elevada del país.

En el periodo de referencia, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal de Querétaro creció 4.9% a tasa anual, influenciado por el crecimiento de 9% en el sector informal, mientras que las otras modalidades de la informalidad crecieron 0.8 por ciento.

La economía informal se integra por el sector informal (incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares) y por las otras modalidades (los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales).