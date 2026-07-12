Indautor convoca a comunidades para sumarse a nuevo procedimiento por uso del patrimonio maya

Cancún, Qroo.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) está convocando a las comunidades identificadas con el pueblo maya en Quintana Roo, Campeche y Yucatán a sumarse a una nueva queja, ahora contra la firma Altura 1,704 Proyectos por el uso comercial de su patrimonio cultural sin previa autorización.

El organismo federal informa sobre un procedimiento legal contra esta empresa por utilizar la palabra maya “Kuxtal” sin contar con el permiso de las comunidades originarias, alegando que ese vocablo forma parte del patrimonio cultural del pueblo maya y su uso comercial requiere autorización previa.

Este nuevo procedimiento que impulsa el Indautor surge después de que Xcaret perdiera un amparo también relacionado con el uso de elementos culturales mayas.

Ahora, Indautor está convocando a las comunidades mayas de los tres estados de la península a sumarse a la queja si consideran que el uso de esta palabra afecta sus derechos.

Se da un plazo de 15 días hábiles (sin contar sábados y domingos) a partir de la publicación de este aviso en el Diario Oficial de la Federación para presentar un escrito ante el Indautor o en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Campeche, Quintana Roo o Yucatán.

En el escrito deben indicar, de forma sencilla, qué comunidad representan, cómo se sienten afectadas y qué solución proponen. No es necesario que sea un documento muy formal; basta con que esté firmado o con huella digital de quienes representan a la comunidad según sus usos y costumbres.

Para muchas comunidades mayas, casos como este representan un esfuerzo por hacer valer sus derechos sobre su cultura. La ley mexicana reconoce que el patrimonio cultural de los pueblos indígenas es colectivo y que no puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

Sin embargo, en la práctica, muchas empresas turísticas han usado palabras y conceptos mayas en sus espectáculos, atracciones y publicidad sin consultar a las comunidades.

Desde el sector empresarial, varias cámaras han expresado su preocupación por este tipo de resoluciones. Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano o el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe han pedido públicamente que las decisiones sobre el uso del patrimonio cultural no afecten el empleo ni las inversiones en el estado.

Consideran que es necesario establecer reglas claras para evitar que casos como el de Xcaret generen incertidumbre jurídica en el sector turístico. Los empresarios han señalado que compañías como Grupo Xcaret generan miles de empleos directos e indirectos en Quintana Roo, además de importantes inversiones.

Insisten en la necesidad de dar certeza legal a las empresas que operan en la región, al tiempo que reconocen la importancia de respetar el patrimonio cultural de las comunidades mayas.