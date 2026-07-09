Congreso de turismo de naturaleza en Islas Marías apuesta por el turismo consciente

Autoridades federales y estatales, junto con representantes de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE), presentaron este jueves el Congreso Nacional Origen y Ruta 2026 que se realizará del 3 al 7 de noviembre en Nayarit y la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Se espera la asistencia de 250 participantes y una derrama económica superior a 5 millones de pesos, que beneficiará a artesanos y prestadores de servicios locales, informó en conferencia Joyce Charles Nava, presidenta de AMTAVE.

El evento tendrá sede dual con actividades en tierra firme en el estado de Nayarit y tres días de trabajo dentro del archipiélago, que desde 2022 abrió sus puertas al turismo tras más de un siglo como centro penitenciario federal

“Estamos presentando un congreso con una visión compartida del turismo que queremos para México, un turismo que conserva nuestros ecosistemas”, declaró, el evento reunirá a empresarios, operadores turísticos, guías especializados en turismo de naturaleza, instituciones educativas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer la profesionalización del sector y la sostenibilidad de los destinos.

Visibilidad

“Las Islas Marías ocupan un lugar único en la historia de México, durante más de un siglo fueron conocidas por albergar el antiguo complejo penitenciario federal, un espacio que marcó distintas etapas de la vida nacional; hoy ese pasado se ha transformado en un símbolo de conservación, memoria y renovación”, afirmó Rafael Gómez Conejo director de Turística Integral.

El archipiélago, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Reserva de la Biosfera y nombrado Pueblo Mágico, “este archipiélago representa el escenario ideal para demostrar qué es posible ofrecer experiencias auténticas bajo un modelo de desarrollo sostenible de bajo impacto ambiental”.

La realización del congreso en las Islas Marías permitirá “diversificar las experiencias y comprobar que la sostenibilidad no va en contra del desarrollo económico para el estado, la comunidad y las áreas naturales, al contrario, buscamos sumar, pero de una manera responsable y ordenada, para poder marcar ese referente no solamente en el estado de Nayarit, sino también a nivel nacional”, explicó Charles Nava.

En los casi cuatro años que lleva abierto el archipiélago al turismo, se han implementado mejoras en infraestructura, como una pista de aterrizaje de 1,700 metros que permite la llegada de vuelos comerciales desde Toluca y Morelos, así como terminales marítimas en Puerto Vallarta y Boca de Chila, Nayarit.

Las Islas Marías tienen una capacidad de carga de 450 personas, por lo que el congreso limitó su aforo para garantizar el cuidado del ecosistema y mantener el modelo de turismo de bajo impacto ambiental que se promueve desde su apertura.

El turismo consciente protege los ecosistemas y genera beneficios económicos para las comunidades locales, como artesanos, guías y prestadores de servicios, quienes son los primeros interesados en conservar los recursos naturales, dijo Gómez Conejo.

Nayarit es un destino consolidado en turismo de aventura y naturaleza, “con senderos señalizados y protocolos de capacidad de carga para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de los visitantes”, dijo en entrevista, la directora del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit, Silvia Lorena Serafín, “estamos preocupados por la sostenibilidad y la capacidad de carga de los sitios turísticos, pero también por la seguridad del turista”.

“Celebramos que el congreso vaya a ser en nuestro estado y con ello reafirmamos nuestra firme convicción de que Nayarit tiene modelos de turismo sostenibles que también generan bienestar, que generan educación ambiental y que forman parte de este catálogo de maravillas naturales con las que cuenta México”, añadió.