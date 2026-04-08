Sectur: paraestatales turísticas necesitan tiempo para madurar

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, consideró que se debe dar tiempo para madurar, como productos turísticos, a las paraestatales operadas por las Fuerzas Armadas (Mexicana de Aviación, Tren Maya, Islas Marías e integrantes de Grupo Mundo Maya) y que ya hay coordinación con ellas en temas de capacitación, promoción y digitalización.

“Antes no trabajábamos juntos. Cada quien tenía una promoción. No íbamos acompañados a las ferias. No existían planes de capacitación, de Registro Nacional de Turismo. El primer objetivo de nosotros, que fue el año anterior, era trabajar en conjunto y que los planes fueran los mismos y promocionar. Cómo vamos a aumentar la ocupación hotelera del tren, de Turística Integral (Turiimar) si no los damos a conocer”, comentó. Además, se ha trabajado en temas de digitalización porque no contaban con páginas web adecuadas y no se podía comprar boletos para el Tren Maya en las taquillas (ahora están en diversas plataformas).

Este martes, la funcionaria encabezó la presentación de la oferta turística de Turiimar, empresa a cargo de la Secretaría de Marina, que incluye: Centro Turístico Islas Marías, el Resort Boca de Chila (en Nayarit), Goleta Iguala (en Veracruz) y Marinabus (en Acapulco), la última se sumó al grupo a finales de 2025.

Durante el encuentro se le preguntó sobre el plan que hay por parte del gobierno federal para incrementar los flujos en las empresas mencionadas y evitar que sigan recibiendo subsidios.

“Hay que entender que ningún proyecto turístico a los tres años tiene capacidades de 100 por ciento. Los retornos de inversión se dan a los seis años en destinos consolidados. Estas empresas tienen tres, cuatros años. Hay que dar tiempo de madurar como producto turístico, obviamente con nosotros. Los porcentajes de ocupación cada vez son más altos, no van en disminución, se tiene que decir. En Semana Santa el Tren Maya tuvo 10,000 pasajeros, 25% por arriba del año pasado, el hotel de Palenque hace dos años no tenía ni 10% de ocupación y llegó a 75%”, dijo Josefina Rodríguez.

Reto de conectividad

Pese a los logros recientes, reconoció que los hoteles de Grupo Mundo Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, están ubicados fuera de las masas poblacionales, lo que representa un reto de conectividad adicional, aunque ya se trabaja en ello.

La titular de Turismo también destacó que, durante su gestión, y como parte de la estrategia de atracción de turistas de China, las autoridades de ese país certificaron las capacidades del hotel de Chichen Itzá de que cumple con sus requerimientos para el segmento de lujo, por lo que se percataron que faltaba ahí capacitación y dirigirlo a un nicho, como ya ocurre.

Por su parte, el director general de Turística Integral, Rafael Gómez Conejo, refirió que los cerca de 20,000 visitantes que han visitado el Centro Turístico Islas Marías se debe a que cuentan con una capacidad de carga de entre 4,000 y 5,000 visitantes por año.