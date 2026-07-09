"Yo voy por Morena y por la unidad de la cuarta transformación en Chihuahua": Cruz

Luego de las declaraciones emitidas recientemente por distintos actores políticos, Cruz Pérez Cuéllar afirmó que su prioridad es fortalecer la unidad de la Cuarta Transformación en Chihuahua y agradeció el respaldo que ha recibido de quienes comparten ese objetivo.

“Yo voy con la unidad de la Cuarta Transformación. Agradezco el respaldo del Partido Verde, como también valoro el de miles de militantes y simpatizantes de Morena y del PT. Lo que Chihuahua necesita es un proyecto que sume, no uno que divida”, expresó.

Cruz señaló que siempre ha privilegiado la construcción de acuerdos y sostuvo que el proceso interno debe vivirse con respeto entre quienes aspiran a coordinar el movimiento, privilegiando siempre la unidad por encima de cualquier diferencia.

Asimismo, afirmó que, más allá de las expresiones de respaldo de los distintos partidos, lo verdaderamente importante es que las y los chihuahuenses tengan la oportunidad de elegir al perfil con mayor preparación, experiencia y disposición para gobernar.

“Más allá de los partidos, lo que realmente importa es ofrecerle a Chihuahua la mejor opción para encabezar la transformación: una persona preparada, con experiencia gobernando y, sobre todo, con resultados. Las y los chihuahuenses merecen un gobierno que trabaje y que sea un puente entre el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y el estado para mejorar la vida de la gente.”

Finalmente, reiteró que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en la unidad de las fuerzas que la integran.

“Morena, el Partido Verde y el PT han caminado juntos para transformar la vida pública del país. Esa unidad debe cuidarse y fortalecerse. Yo seguiré trabajando para sumar voluntades y para demostrar, con hechos y resultados, que soy la mejor opción para encabezar este proyecto en beneficio de Chihuahua”.