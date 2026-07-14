Siemens Energy cambia su marca y se transforma en Omterra

Las actuales empresas Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy, que se separaron de la gigante alemana para enfocarse en el negocio energético, se unirán bajo un único nombre y una misma identidad de marca: Omterra. El proceso de cambio de marca está previsto que comience a lo largo de este año y se implementará de forma progresiva.

“Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera. Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y de los inversores, hemos mejorado nuestra rentabilidad y contamos con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años. En este contexto, y dado que el acuerdo actual sobre la marca tiene una duración limitada, es el momento adecuado para iniciar la transición hacia una marca propia e independiente”, afirmó Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

En un comunicado, la empresa aseguró que con Omterra, Siemens Energy apuesta deliberadamente por una marca independiente con atractivo global. El nuevo nombre refleja la presencia internacional de la compañía, su experiencia tecnológica y su compromiso para contribuir a un suministro energético estable en todo el mundo.

“Estamos orgullosos de lo que nuestros empleados han construido durante los últimos años. El nombre de nuestro fundador nos abrió puertas y nos ayudó en nuestro camino hacia la independencia. Ese legado nos inspira y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sistema energético del futuro”, añadió Bruch.

No habrá cambios en la estrategia de la compañía para clientes, socios y empleados. La transición de marca se llevará a cabo de manera gradual, explicaron finalmente.